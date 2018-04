Der er ingen tvivl om, at Mathias var blevet skuffet, hvis ikke han havde vundet Mr. Paradise-titlen.



Der har været kamp til stregen hos fyrene i denne uge på ‘Paradise Hotel’. Alle har de drømt om at vinde den famøse Mr. Paradise-titel, og det har kostet dem nøgenhed, rørende taler og sexede strippershows.

Selvom alle fyrene på hotellet gjorde det særdeles godt, kunne der kun findes én vinder, og det endte med at blive en lykkelig Mathias, der løb med sejren.

– Uden at lyde selvglad, så havde jeg regnet med at vinde. Jeg gik 100 procent efter at vinde, og at vinde Mr. Paradise var et mål, jeg havde, før jeg tog afsted til Mexico. Konkurrencen var fed, fordi den handlede om at være sig selv, give pigerne et godt show og underholde dem bedst muligt. Så at vinde Mr. Paradise var den fedeste oplevelse, og jeg havde bare en fest med drengene den uge, fortæller en glad Mathias og forklarer, at han ikke tror, der var én særlig årsag til, at han vandt:

– Det var den beste mand, der vandt, griner han og tilføjer så:

– Jeg havde det godt med alle pigerne og holdt en god tale samt lavede en god catwalk. Mit billede var også “mum”, som de sagde. Alle pigerne var mega søde, og jeg fik meget ros. Så jeg tænker, at det hele var godt. Jeg synes også, at alle drengene tog det pænt, at jeg vandt, og de gjorde alt for at fejre mig, afslutter han.

Se næste afsnit af ‘Paradise Hotel’ imorgen klokken 22.00 på TV3 og Viaplay.

