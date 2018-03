LEVENDE HELE LIVET: Danskerne lever i gennemsnit fire år længere end for bare 15 år siden. Men kan alder overhovedet gøres op i tal eller er det mere en følelse, som afhænger af livssyn og antallet af skavanker? BT undersøger i en ny serie danskernes forhold til alder. Hvornår er man gammel? Hvornår føler vi os unge? Hvor mange år forventer vi at leve? Og hvor langt vil vi gå for at kunne sætte 100 lys i lagkagen - og samtidig være i stand til at puste dem ud?

B.S. Christiansen, Tidl. jægersoldat, mental træner og foredragsholder, 65 år

Hvornår er man gammel?

Jeg har mødt mennesker, der virker gamle, når de er 40 år, fordi de tidligt i livet er gået i stå i og sidder fast i forstokkede holdninger, fordomme og meninger. Og hvis man så samtidig glemmer at passe på sin krop, men drikker for meget, spiser usundt og ikke får motion, så kan alderdommen komme tidligt. Til gengæld kender jeg også mennesker, der er i 80erne, og stadig blomstrer af vitalitet, nysgerrighed og gå-på-mod. Mennesker, som er openmindede og klartsynede og som ikke er bange for samfundsudviklingen, ny teknologi og nye tanker, strømninger og tendenser, men gør alt hvad de kan for at følge med og udvikle sig.

Hvornår føler du dig gammel?

Jeg har endnu ikke følt mig gammel, men jeg føler mig erfaren. Jeg tør godt at give mit råd og mit besyv med på en problemstilling eller en situation. Så er det op til folk selv, hvordan de forholder sig til min mening og mine synspunkter.

Med alderen, er jeg blevet mere opmærksom på at passe på min krop. Heldigvis ‘husker’ muskler. Så jeg lever stadig højt på, at jeg i mange år har haft en rigtig god grundform. Men jeg sørger for at røre mig og få pulsen op hver dag. Jeg får mine vitaminer, mineraler og essentielle olier. Jeg passer min nattesøvn og vigtigst af alt, jeg lever et liv, hvor jeg er glad. Jeg sørger for at udfordre mig selv arbejdsmæssigt og tvinger mig til at sætte mig ind i nye tendenser, teknologi og hører gerne den nyeste hitmusik i radioen. Jeg har hele tiden et fokus på, at det jeg laver, skal give mening.

Hvornår føler du dig ung?

Jeg føler mig vital og levende, når jeg kan mærke, at jeg rykker mig. Når jeg får nye perspektiver eller tilegner mig ny viden på et område. Når jeg kan bruge mine erfaringer og mine oplevelser til f.eks. at berige unge mennesker.

Jeg er bl.a. mentaltræner for superligaklubben FC Midtjylland. Og når jeg kan bidrage med noget og give de unge spillere mine perspektiver på tilværelsen og mærker, at de kan bruge det til noget, så føler jeg mig vital og levende.

’At være gammel’ er en følelse, som indhenter én i bestemte situationer, og som i høj grad hænger sammen med dit helbred.

Den dag, du skal puste 80 lys ud i lagkagen, er du gammel. Det er i hvert fald den alder, flest danskere peger på, når de skal sætte et tal på ’at være gammel’, viser en undersøgelse, som Yougov har lavet for BTMX.

Måske ikke overraskende rykker den opfattelse med alderen. Blandt den yngste målgruppe, mener én ud af tre, at man allerede er gammel, før man fylder 70 år. I den ældste målgruppe mener tre ud af fire til gengæld, at det kræver 80 lys i lagkagen, før man kan kalde sig gammel.

Alder er ifølge etnolog fra Center for Sund Aldring Københavns Universitet, Aske Juul Lassen, i høj grad situationsbestemt. F.eks. når man ser de ser sig selv i spejlet, har fødselsdag, pensionsselskabet ringer eller Ældresagen kontakter en.

»Når de ældre viser rundt i hjemmet og f.eks. støder på et billede af deres forældre, går det op for dem, at de faktisk er ældre, end forældrene var på billedet. Men de føler jo, de ser temmelig meget yngre ud,« siger han.

I Ældresagens Fremtidsstudie svarer næsten hver anden i aldersgruppen 50-84-årige, at de føler sig yngre, end det tal, der står på dåbsattesten. Og her spiller helbredet en afgørende rolle. 87 pct. af dem, der føler sig yngre, end deres alder, har i undersøgelse et godt selvvurderet helbred.

»At være gammel er selvfølgelig ikke en sygdom. Men alderen er ofte noget man føler gennem sygdom,« siger Aske Juul Lassen.