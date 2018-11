Britta Nielsen er blevet en kendt person i Danmark. Så kendt, at hun blot kendes under navnet ‘Britta’.

De fleste danskere kunne følge den helt usædvanligt åbne tilgang, sydafrikanske dommere og retsbygninger har til offentlighedens adgang. Derfor kunne danskerne følge Britta Nielsens retssag direkte på TV2 News og flere mediers hjemmeside eller via Facebook.

Britta Nielsen var som forvandlet i forhold til de faste billeder, der har fulgt dækningen af den spektakulære sag gennem flere uger. Hun er i dag betydeligt slankere og med en anden hårfarve end den, vi har lært at kende hende på.

Der var noget sørgeligt over at følge transmissionen fra retssagen. Her kom der billeder på en storsvindler, der har franarret statskassen - puljen for satsmidler til de svageste i samfundet - 111 millioner kroner over en 16-årig periode.

Britta Nielsen fremstod fattet, men alligevel mærket af at være i en sydafrikansk retssal. Hun ønskede mere end noget andet at blive overført til Danmark i en fart. Derfor protesterede hun ikke over, at danske medier filmede og transmitterede retsbehandlingen af hendes sag.

Det er ikke altid behageligt at blive konfronteret med mennesker i sorg eller nød, og derfor har mange danskere formentlig følt sig ubehagelig til mode ved at se Britta Nielsens sørgmodighed i retssalen. På den anden side er hun den mest efterlyste kvinde i den mest mystiske svindelsag i nyere tid.

Det er kun hende, der kan kaste lys over sagen, men det skete ikke torsdag i Johannesburg. Sagen handlede udelukkende om, hvorvidt Britta Nielsen kunne udleveres til Danmark.

I hendes forsøg på at slippe ud af Sydafrika indgik hun en overraskende ‘handel’, hvor hun blev løsladt for derefter at lade sig ‘frivilligt’ fragte af danske politifolk til Danmark, hvor hun så formelt er blevet arresteret. Sydafrika havde ikke noget mellemværende med Britta og kunne derfor let droppe sagen.

Det er kendt, at udvisningssager, der i den sidste ende skal godkendes af den Sydafrikanske justitsminister, kan trække ud i adskillige måneder.

Det må have været udsigten til at tilbringe flere måneder i et sydafrikansk fængsel, der fik Britta Nielsen til at gå med på politiets utraditionelle plan, der af mange er blevet rost og kaldt genial. Men det kan også tolkes som hendes ønske om at gøre rent bord efter lang tid på flugt. At komme af med historien og få afsonet sin straf.

Det er spekulationer, for vi ved det ikke. Første møde i en dansk rettsal bragte heller ikke lys over noget som helst. Britta Nielsen var i grundlovsforhør i flere timer lørdag og blev til sidst varetægtsfængslet.

Det var ikke overraskende. Det var til gengæld overraskende, at Britta Nielsen ikke ville kende sig skyldig eller uskyldig i sit første møde med det danske retssystem, hvilket rejser en række spørgsmål. Er sagen i virkeligheden slet ikke så enkel, som den hidtil har været beskrevet, eller er Britta Nielsen slet ikke interesseret i at medvirke til at opklare den store svindelsag.

Men det ville klæde hende at lægge kortene på bordet så hurtigt som muligt, så vi alle kan få afdækket sagen.

Hvor stor er svindelsagen egentlig? Det har hele tiden været myndighedernes bud, at Britta Nielsen svindlede for 111 millioner kroner. Men hvor, de mange penge er forsvundet hen, er svært at redegøre for. Hendes boliger, biler og rejser kan ikke have kostet så mange millioner.

Hvor de resterende penge gemmer sig - hvis de gemmer sig - kender kun en person svaret på:

Britta.