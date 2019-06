Peter Møller skiftede landstræneren ud med den største selvfølgelighed. Blot få dage efter, at landsholdet havde slået Georgien 5-1 i en overbevisende kamp på hjemmebane.

Vi kaldte Peter Møller for 'slagteren' her på avisens forside. Det skal ikke tolkes, som om Møller er en frygtelig person. Det er snarere udtryk for, at Peter Møller her viste en overraskende side af sin personlighed.

Hidtil har vi kendt den tidligere landsholdsangriber fra den smilende og joviale side. Både som angriber i Brøndby og FCK. Det er der i øvrigt ikke mange, der slipper levende og populær fra. Siden som kompetent og charmerende vært for DR Sporten og de større events.

Peter Møller har altid haft et vindende væsen, et charmerende smil og været kompetent uanset set sin rolle.

Det viser sig nu, at han er et decideret scoop som direktør for hele fodbold-Danmark. Han har indsigt, han har fornemmelse og en vision. Læg dertil en vilje til at tage de vanskeligste beslutninger, eksekvere dem og stå på mål for dem over for hele Danmark.

Peter Møller slagter ikke folk, men han har vist en overraskende kølig side. Han er trådt i karakter og har som direktør truffet den nødvendige og langsigtede beslutning. Det er nødvendigt i den jobposition, der svarer til en adm. direktør i en virksomhed eller organisation.

Beslutningen om, at en landstræner skal 'leve eller dø', er ofte foregået i fuld offentlighed. Vi har alle en mening om det vigtigste landshold, vi har. Vi har alle en mening om spillet, og resultaterne berettiger til, at en landstræner fortsætter i jobbet. Ofte er beslutningerne hos DBU kommet for sent. Ofte har de manglende beslutninger belastet den siddende landstræner. Tænk bare på Morten Olsens afgang, der blev unødvendigt pinagtig.

Umiddelbart efter landskampen mandag måtte Åge Hareide og Peter Møller svare på gentagne spørgsmål om Åge Hareides kontrakt, der udløber i 2020. Nu er der en afklaring. Den bliver ikke forlænget.

Åge Hareide er ikke tilfreds med 'timingen', som han kalder det. Det er forståeligt, for han havde naturligvis foretrukket at have spillernes og fodboldelskernes fulde opmærksomhed frem til EM-slutrunden på dansk jord næste år.

Peter Møller har haft en anden plan og eksekveret den konsekvent, så dansk fodbold pludselig står et meget positivt sted. Hareide har bragt spilleglæden og viljen til ikke at tabe tilbage på landsholdet og har en imponerende resultatliste. Møller har set længere frem end 2020 og vurderet, at der skal mere til. Han har nu sikret, at der er fuldkommen ro og kontinuitet i dansk landsholdsfodbold.

Det er meget længe siden, at dansk fodbold har stået der – takket været en strategisk og konsekvent Møller.