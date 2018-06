I klippet herover kan du se afslutningen på Le Mans, og hvordan det så ud, da Michael Christensen styrede bilen i mål.

For første gang siden 2009 kunne en dansker krydse stregen ved Le Mans som vinder af GTE Pro-klassen i årets Le Mans.

27-årige Michael Christensen var manden, der styrede den lyserøde Porsche-bil over målstregen, og sammen med franske Kevin Estra og belgiske Laurens Vanthoor kan han kalde sig vinder af klassen.

Og det var da også en meget stolt dansker, der efterfølgende trådte ud af bilen, inden han skulle på podiet.

»Det er noget, jeg har drømt om, siden jeg var lille, så det er fedt, når det sker. Det er helt ubeskriveligt. Man håber jo kun, det kan ske igen. Det var en sindssyg oplevelse at få tjansen at køre den over stregen. Det var selvfølgelig også stort fra Porsches side, at jeg fik lov til det. Jeg er virkelig stolt af mig selv, teamet og alle der har været omkring,« siger Michael Christensen til TV 2.

Michael Christensen var manden bag rattet i den lyserøde Porsche. Foto: EDDY LEMAISTRE Vis mere Michael Christensen var manden bag rattet i den lyserøde Porsche. Foto: EDDY LEMAISTRE

Porsche fik tidligt et stort forspring, som det lykkedes for holdet at holde, og med et kvarter igen lå holdet i spidsen med 55 sekunder ned til andenpladsen.

Mange danskere har taget turen til det franske, og den store opbakning er noget, som racerkøreren i den grad har lagt mærke til, og han er heller ikke i tvivl om, at det betyder meget.

»Det er det, man lever for. Det er Le Mans. Første gang jeg var i Le Mans, er det den følelse, at man føler, man bliver bakket op. Og det er min hjemmebane. Det er rigtig fedt og det hele værd,« siger Michael Christensen til TV 2.

#LeMans24 – Big celebration in the #Porsche Motorsport GT Team garage after incredible P1, P2 finish in GTE-Pro #70yearsPorsche pic.twitter.com/t7qF2uRjyL — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) 17. juni 2018

Tilbage i 2009 kunne Jan Magnussen lade sig hylde som vinder af GTE Pro-klassen.

Den spanske kører Fernando Alonso vandt i sin debut i LMP1-klassen for Toyota sammen med Sebastien Buemi og Kazuki Nakajima. Tidligere har Alonso vundet Formel 1-verdensmesterskabet to gange.

Herunder kan du høre et interview med Michael Christensen kort efter sejren.