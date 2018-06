ØVERST I ARTIKLEN KAN DU SE AFSLUTNINGEN PÅ DETTE ÅRS LE MANS.

Danske Michael Christensen vinder GTE Pro-klassen i årets Le Mans.

Det står klart efter årets løb, der sluttede klokken 15 søndag eftermiddag.

27-årige Michael Christensen kører for Porsche sammen med franske Kevin Estre og belgiske Laurens Vanthoor, og danskeren var endda manden, der fik lov til at køre bilen i mål i LM GTE Pro-klassen.

Danske Michael Christensen kørte bilen i mål. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER Vis mere Danske Michael Christensen kørte bilen i mål. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Det er første gang siden Jan Magnussens sejr i 2009, at Danmark har fået en vinder i GTE Pro-klassen, og allerede med et kvarter igen så det godt ud for Michael Christensen og resten af Porsche-holdet.

Her var danskeren i spidsen med 55 sekunder ned til andenpladsen.

#LeMans24 – Victory for Porsche at Le Mans! The two #Porsche #911RSR No. 92 and No. 91 take first and second in GTE-Pro #70YearsOfPorsche #PinkPig #WEC pic.twitter.com/zVxlHbNbqD — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) 17. juni 2018

Og der er ingen tvivl om, at det er en stor præstation.

»Michael har imponeret, og at få sin første Le Mans-sejr er noget specielt,« siger den tidligere racerkører Casper Elgaard til TV2. Han beskriver Michael Christensen som en 'stor stjerne' hos Porsche.

#LeMans24 – Big celebration in the #Porsche Motorsport GT Team garage after incredible P1, P2 finish in GTE-Pro #70yearsPorsche pic.twitter.com/t7qF2uRjyL — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) 17. juni 2018

Den spanske kører Fernando Alonso vandt i sin debut i LMP1-klassen for Toyota sammen med Sébastien Buemi og Kazuki Nakajima. Tidligere har Alonso vundet Formel 1-verdensmesterskabet to gange.