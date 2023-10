Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj skifter nu ud på en vigtig post i toppen af landets hær.

Det drejer sig om posten som øverstbefalende for Ukraines territoriale forsvarsstyrker.

Det skriver Reuters.

Ud ryger Ihor Tantsyura, der har siddet på posten siden maj 2022.

Anatoliy Barhylevych er ny mand i spidsen for Ukraines territoriale forsvar. Foto: Ukrinform/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Ny i spidsen for styrkerne bliver generalmajor Anatoliy Barhylevych.

Der er ikke blevet givet nogen begrundelse for udskiftningen.

Barhylevyc har indtil nu været stabschef i det østlige Ukraine, hvor kampene har været hårde.

En del af de territoriale forsvarsstyrkers opgave er at beskytte kritiske faciliteter og bekæmpe sabotage.

Så sent som i sidste måned udnævnte præsidenten en ny forsvarsminister, Rustem Umerov.

Angrebsmæssigt har Ukraine haft problemer med den bebudede modoffensiv.

Flere eksperter har kritiseret den ukrainske taktik.

Kritikken går blandt andet på, at ukrainerne koncentrerer sig for meget om byer som Bakhmut i den østlige del af landet. Den fuldstændig smadrede by har fået en enorm symbolværdi, da præsident Zelenskyj ofte har udtrykt ønske om at forsvare den.

For eksperterne vil det dog være vigtige at fokusere på den sydlige del af Ukraine, så man kan afskære de russiske forsyningslinjer.

Byerne Melitopol og Berdjansk har en meget større strategisk betydning end Bakhmut.

Målet skal være at afskære de russiske forsyningslinjer i det sydlige Ukraine ved at kappe den såkaldte landbro mellem Rusland og russiskbesatte Krim over.

De ukrainske ledere har tidligere forsvaret deres strategi og fordeling af styrker og pointeret, at de kæmper effektivt i både øst og syd.