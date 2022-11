Lyt til artiklen

Det er meget muligt, du lige måtte kigge to gange.

Men den var god nok. Onsdag morgen var en zebra og en pony løs i området omkring Viborgvej ved Tjele.

Det oplyste Midt- og Vestjyllands Politi tidligere på morgenen på Twitter.

Samtidig oplyste politikredsen, at ejeren var ved at forsøge at indfange dyrene.

Ikke længe efter stod det klart, at den mission var lykkedes:

»Zebra er tilbage i egen fold. Faren på stedet er ovre,« skriver politiet i et nyt tweet.