Mandag formiddag blev en YouSee-medarbejder overfaldet ud af det blå i Odense.

Og ifølge medarbejderens forklaring tyder alt på, at det var på grund af arbejdspladsen, at han blev angrebet.

Episoden skete på Munkemøllestrædet i centrum af Odense omkring klokken 11.10. Det skriver TV 2 Fyn.

Det er noget, som YouSee selv bekræfter.

»Vi er dybt rystede over episoden, som vi tager meget alvorligt, og vi har fuldt fokus på at tage hånd om den pågældende medarbejder. Vi har desuden taget de nødvendige forholdsregler for at sikre vores medarbejdere,« siger direktør for YouSee Jacob Mortensen ifølge det fynske medie.

Ifølge Fyns Politis døgnrapport var den 30-årige medarbejder på vej på arbejde hos TDC, der er en del af YouSee.

Pludselig er der en ukendt gerningsmand, der løber op til den forurettede bagfra og råber ‘Fuck YouSee’, hvorefter gerningsmanden slår den forurettede i baghovedet med en ukendt genstand.

Medarbejderen røg derefter en tur på skadestuen, men han slap med mindre skader.

Den tilskadekomne nåede ikke at se meget til gerningsmanden, udover at han var iført en sort og gul dunjakke med et V bagfra.

Fyns Politi bekræfter, at de ser nærmere på sagen og leder efter et motiv for overfaldet.

YouSee har de seneste uger fået masser af opmærksomhed i medierne, fordi deres samarbejde med Discovery-kanalerne er blevet droppet.

I den forgangne uge meldte YouSee så ud, at man har nået et stadie, hvor det ikke er muligt at få en aftale klar til den 1. januar – og at kanalerne derfor forsvinder fra YouSee-kundernes skærme.