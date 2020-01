Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi er lørdag aften til stede i Slagelse efter et knivstikkeri.

Gerningsmanden eller -mændene er fortsat på fri fod.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 18.38, og har siden afspærret et større område omkring Klokkestøbergade og Smedegade.

Ved 22-tiden arbejder politiet fortsat på stedet, oplyser vagtchef Stefan Jensen.

I forbindelse med efterforskningen har politiet spærret af omkring en kiosk. Foto: Lind Foto/Byrd Vis mere I forbindelse med efterforskningen har politiet spærret af omkring en kiosk. Foto: Lind Foto/Byrd

»Lige nu er vi i gang med at samle trådene,« fortæller vagtchefen.

Efterforskningen centrerer sig lige nu om at indsamle eventuelle spor, tale med vidner - og naturligvis finde gerningsmanden eller -mændene.

»Vi fortsætter lige så længe, det er nødvendigt; indtil vi har fundet gerningsmanden,« lyder det fra Stefan Jensen.

Han oplyser, at ofret er en yngre mand fra Slagelse.

Sydsjælland og Lolland Falsters Politi er til stede med hunde. Foto: Lind Foto/Byrd Vis mere Sydsjælland og Lolland Falsters Politi er til stede med hunde. Foto: Lind Foto/Byrd

Politiet har for nuværende ikke haft mulighed for at afhøre forurettede, der er blevet kørt på sygehuset med sine skader.

»Der er ingen meldinger om, at han skulle være i livsfare, men det er altid alvorligt at blive stukket,« fortæller Stefan Jensen.

Han opfordrer samtidig borgere, der måtte have bemærket noget usædvanligt i området eller måtte have anden viden i sagen, til at kontakte politiet.

Det kan ske på 114.