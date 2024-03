Østjyllands Politi efterforsker lige nu, hvad der helt præcist skete på en tankstation i Tilst sent torsdag aften.

En mand er blandt andet indlagt i kritisk tilstand efter et opgør mellem to grupper på stedet.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse fredag formiddag.

»Østjyllands Politi modtog torsdag aften en anmeldelse om, at en større gruppe personer havde været involveret i et voldsomt sammenstød ved en tankstation i Tilst. En person var blandt andet blevet påkørt af et køretøj og kommet alvorligt til skade,« lyder det.

Klokken var 23.20, da flere patruljer fra Østjyllands Politi blev sendt til Tilst Parkvej ved Circle K, hvor gruppen af personer havde været involveret i et voldsomt sammenstød og slagsmål.

Kort før politiets ankomst var flere personer blevet set flygte fra stedet i bil og til fods, lyder det i pressemeddelelsen.

»Få minutter senere fik politiet en ny anmeldelse om, at en ung mand var blevet indbragt til hospitalet i Skejby med snitsår – muligvis fra knivstik – flere steder på kroppen,« oplyser politikredsen.

Den pågældende person, en mand på 22 år, modtog behandling på hospitalet og er senere blevet udskrevet igen.

Ude på selve gerningsstedet mødte politiet en 24-årig mand, som – ifølge Østjyllands Politi – formentlig var blevet bevidst påkørt i forbindelse med det voldelige sammenstød mellem gruppen af yngre mænd.

»Den 24-årige havde tydelige skader på kroppen og i hovedet, og han blev bragt til hospitalet til akut behandling, hvor han blev indlagt i kritisk tilstand med flere behandlingskrævende skader som følge af påkørslen,« oplyses det.

Østjyllands Politi arbejder ud for en formodning om, at der er tale om et internt opgør i det kriminelle miljø.

»Vi har en klar formodning om, at der er tale om et internt opgør i det kriminelle miljø, hvor en form for forudgående uoverensstemmelser mellem en gruppe yngre mænd fra det vestlige Aarhus endte i det voldsomme sammenstød torsdag aften,« siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby fra Østjyllands Politi.

I forbindelse med efterforskningen efterlyser Østjyllands Politi vidner til det voldelige overfald.

Hvis du har viden om sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.