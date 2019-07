Retsmedicinere og tekniske eksperter forsøger at opklare årsag til soloulykke på lige vestjysk landevej.

En mand er fundet død efter en trafikulykke på Ringkøbingvej ved Skjern onsdag morgen, oplyser vagtchef Henrik Nielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

En tilfældig forbipasserende opdagede ved halvfemtiden en varebil på en mark ved vejen. Ved siden af lå en livløs mand.

- Der er tale om en 28-årig mad, og han blev erklæret død på stedet, fortæller Henrik Nielsen.

Ulykken skete på den lange, lige strækning på Ringkøbingvej mellem Skjern og Ringkøbing ved 15-kilomoterstenen. Årsagen er endnu ukendt.

- Der er ikke noget, som tyder på, at der er blevet foretaget en undvigemanøvre. Det ser man nogle gange, hvis der for eksempel har været et rådyr, der er løbet ud på vejen, fortæller Henrik Nielsen.

Vagtchefen fortæller, at der rutinemæssigt er udtaget blodprøve fra den afdøde. Derudover skal der foretages et retslægeligt ligsyn.

Også en teknisk ekspert - en såkaldt bilinspektør - skal foretage undersøgelser i bestræbelsen på at opklare årsagen til ulykken.

