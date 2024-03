Tre mænd på 21, 22 og 26 år efterlyses for et voldeligt overfald på en 31-årig mand i Aalborg 6. februar.

Tre unge mænd efterlyses med fuld identitet og billede i forbindelse med et voldeligt overfald, der skete sent tirsdag aften den 6. februar i det centrale Aalborg.

Det skrev Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag.

Offeret var en 31-årig mand, der blev overfaldet af en gruppe personer med slagvåben ved Vor Frue Plads i Aalborg centrum. Manden måtte søge tilflugt på en café i nærheden.

Kort tid efter overfaldet mødte en 21-årig mand op på skadestuen på Aalborg Universitetshospital, efter at han var blevet stukket i benet.

Tidligere er syv mænd i alderen 18 til 31 år blevet anholdt i sagen, hvoraf fire personer er blevet varetægtsfængslet. Politiet har tidligere oplyst, at flere anholdte havde tilknytning til rockerklubben Hells Angels.

- Det er vores klare vurdering, at der er tale om et internt opgør i et kriminelt miljø, og at der er tale om et lokalt mellemværende mellem specifikke personer, siger politikommissær Ulf Munch Sørensen i pressemeddelelsen.

Politiet anholdt desuden søndag en 20-årig mand fra Midtjylland, der også blev sigtet i sagen. Manden blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør.

Efterlysningen sker på baggrund af "et intenst og stadig igangværende efterforskningsforløb", skriver politiet. Derfor kan politiet ikke oplyse mere om motivet eller sagens nærmere omstændigheder. Sagen efterforskes som alvorlig vold.

- Vi har været i dialog med de nu efterlyste, så de er bekendte med, at vi mangler dem. Dette har dog ikke fået dem til at henvende sig til os, hvorfor vi går ud med deres fulde identitet i offentligheden, siger Ulf Munch Sørensen.

Politiet opfordrer alle til at henvende sig, hvis de har nyt om de efterlystes opholdssted.

/ritzau/