Yderligere to personer sættes nu i forbindelse med det skuddrab i Vollsmose, der endte med at koste en uskyldig mand livet sidste sommer.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

'Det er en intensiv og grundig efterforskning, der nu fører til, at Fyns Politi har rejst sigtelse mod yderligere to personer i drabssagen fra Vollsmose sidste sommer, hvor 31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev dræbt af skud i Egeparken,' skriver de og tilføjer:

'Den dræbte befandt sig tilfældigvis i skudlinjen under en skudveksling mellem to stridende grupperinger i området.'

De to personer er sigtet for manddrab og forsøg på manddrab ved 24. juni 2020 cirka klokken 23.50 i forening med hinanden og i forening med den 22-årige mand, der blev varetægtsfængslet 13. januar i år, med en pistol at have affyret minimum fire skud for at ramme og dræbe to endnu ikke-identificerede personer.

Ifølge politiet var de to ikke-identificerede personer på vej væk fra stedet på en scooter.

I alt er fire personer sigtet for drab eller medvirken til drab i sagen, oplyser Fyns Politi.

»Vi har nu sigtet de fire personer, som vi mistænker for at være involverede i drabet på Abdinur Mohamed Ismail. De gerningsmænd, vi fortsat mangler at få identificeret, er de to personer tidligere benævnt som A og B, der åbner ild først, og som vi mener, var det egentlige mål for det skud, der ramte Abdinur Mohamed Ismail,« siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen.

Politiet mangler fortsat at få identificeret de to personer, som tilsyneladende var målet for de affyrede skud, og har derfor frigivet en video med et lydspor, hvor man angiveligt kan høre dem råbe. Videoen kan du se i toppen af artiklen.

»Vi vil meget gerne have identificeret de to personer, som på videoen ses køre væk på motorcyklen, og som vi mener, er dem, man kan høre råbe på den lydfil, som vi nu offentliggør. Det er vores klare formodning, at der er vidner, som kender identiteten på A og B, og som kan genkende stemmerne og dermed hjælpe politiet med opklaring af sagen,« siger Jesper Weimar Pedersen.

Fyns Politi oplyser, at lydfilen/videoen er optaget 24. juni 2020. Man kan ikke se personer på videoen, men man kan høre stemmer, der råber, lyden af en hund, der klynker, og så en række høje brag – muligvis lyden af skud.

»Det er personerne bag stemmerne, der råber, som Fyns Politi ønsker identificeret. Fyns Politi er opmærksom på, at lyden af hunden, der klynker, fordi den er blevet skudt, kan virke voldsom, men vi har vurderet, at lydfilen med stemmerne er vigtig at få ud til offentligheden i håb om, at nogen kan bidrage til identifikationen,« lyder det videre fra politikredsen.