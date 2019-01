Fyns Politi har netop afholdt pressemøde på Politigården i Odense med seneste nyt om onsdagens togulykke på Storebæltsbroen.

Her oplyses det, at der er otte dræbte som følge af togulykken.

Ifølge chefpolitiinspektør, Lars Bræmhøj, er der tale om fem kvinder, tre mænd og ingen børn.

Den melding kommer efter, at politiet onsdag oplyste, at seks personer havde mistet livet, da en lastvognstrailer med al sandsynlighed ifølge Havarikommissionen blæste af et godstog.

Ulykkeligvis blev det fatalt, da det tonstunge gods ramte Intercity-lyntoget, der kørte i modsatte retning.

Ulykkeligvis blev det fatalt, da det tonstunge gods ramte Intercity-lyntoget, der kørte i modsatte retning.

Politidirektør, Arne Gram, fortæller på pressemødet, at politiet har arbejdet natten igennem på at undersøge togene.

Begge tog er rangeret væk, så myndigheder har kunnet arbejde uforstyrret af den hårde vind og forholdene på Storebæltsbroen, som har besværliggjort undersøgelsen i timerne efter ulykken.

»Desværre har det vist sig, at der var yderligere to dræbte,« siger Arne Gram

Derfor er antallet af dræbte opjusteret fra seks til otte.

Ifølge Lars Bræmhøj er der nu fuldt overblik over, hvor mange der mistede livet i den tragiske ulykke.

»Vi kan sige med sikkerhed, at der ikke er flere dræbte.«

Lars Bræmhøj fortæller, at politiet er ved at få overblik over, hvem de dræbte er.

»Vi arbejder så hurtigt som muligt med at få dem identificeret, men vi gør det under svære forhold,« siger Lars Bræmhøj og oplyser at politiet anvender DNA-spor og tandkort.

Nødvendigheden af DNA-spor og tandkort skyldes, at nogle af de omkomne er meget svært tilredte, lyder det.

Ulykken betød desuden, at al trafik over Storebæltsbroen blev indstillet.

Biltrafikken blev åbnet i alle spor i begge retninger sent onsdag aften.

Torsdag morgen er der stadig lukket for togtrafik over Storebæltsbroen.

Men Banedanmark har torsdag morgen bekræftet over for DSB, at man forventer, at broen åbnes delvist for togtrafik klokken 10.