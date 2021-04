Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod tre amerikanere og tre briter for svindel for mere end 1,1 milliard kroner i udbyttesagen. Svindlen skal være sket via den tyske bank North Channel Bank i Mainz.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kendt som Bagmandspolitiet - i en pressemeddelelse.

Hundredvis af fiktive aktiehandler mellem 27 amerikanske såkaldte enkeltmandspensionsplaner, ni selskaber og mellemhandlere gik i perioden marts 2014 og august 2015 via den tyske bank, lyder anklagen.

Svindlen med udbytteskat blev opdaget i 2015, og i alt mistede statskassen 12,7 milliarder kroner.

I forvejen er der rejst to tiltaler i sagen.

7. januar blev britiske Sanjay Shah, som anses for at være hovedmanden bag svindlen, tiltalt for bedrageri med et tab for statskassen på ni milliarder kroner. Desuden blev britiske Anthony Mark Patterson tiltalt for medvirken.

Samtidig oplyste Søik i en pressemeddelelse, at det havde beslaglagt værdier for omkring tre milliarder kroner i hele udbyttesagen hos forskellige personer og selskaber.

I samme meddelelse lød det, at Søik havde andre mistænkte, og at der ville blive taget stilling til tiltalespørgsmålet for dem.

/ritzau/

Opdateres...