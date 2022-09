Lyt til artiklen

Efter et masseslagsmål sidste år er yderligere ni tiltalte blevet dømt i sagen, siger Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om ni unge mellem 16 og 19 år, hvoraf størsteparten ikke var myndige endnu på gerningstidspunktet. To personer fik seks måneders fængsel for knivstik, resten 30 dages betinget fængsel, oplyser politiet.

Medlemmer af to grupper havde aftalt at mødes til et slagsmål på Frihedens Station i Hvidovre den 18. februar 2021. Ifølge politiets oplysninger blev der her brugt både slag- og stikvåben.

Politiet anholdt allerede kort efter slagsmålet flere af de nu dømte. En efterfølgende efterforskning identificerede i alt 21 unge, der havde del i sagen.

Tre personer fra den ene gruppe blev allerede dømt i juli. Dermed er det samlede antal dømte i sagen nu oppe på 12.

»De 12 er alle dømt for at slagsmålet skete efter planlægning. Det er et klar signal til andre, der overvejer at arrangere sådanne masseslagsmål,« siger specialanklager Bo Bjerregaard.

Udover de 12 dømte blev ni personers sag afgjort i Ungdomskriminalitetsnævnet, da de på gerningstidspunktet var under 15 år.