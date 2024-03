Politiet mener, at tre mænd har fået hjælp af yderligere fem personer til at indløse vinderkuponer 1697 gange.

Tre mænd er ved Retten i Aarhus tiltalt for at have indløst de samme vinderkuponer fra Danske Spil igen og igen og fået udbetalt 5,6 millioner kroner.

Hele 1697 gange skal de tre mænd i løbet af tre dage i april sidste år have indløst to vinderkuponer hos SuperBrugsen i Tranbjerg ved Aarhus.

Østjyllands Politi mener, at flere personer har været med til at begå den omfattende svindel.

Yderligere fem personer er således sigtet i sagen, oplyser anklagerfuldmægtig Morten Lassen.

Det overvejes i øjeblikket, om der skal rejses tiltale mod dem, oplyser anklageren.

Sagen mod de tre mænd på henholdsvis 27, 29 og 39 år blev indledt ved Retten i Aarhus 1. februar.

Det er endnu ikke kommet frem, hvordan de samme vinderkuponer kunne indløses flere gange.

Det vil en række vidneafhøringer fredag formentlig kaste lys over.

Anklageren har oplyst, at beviserne mod mændene omfatter teleoplysninger, oplysninger om kontooverførsler og videoovervågning.

Anklagemyndigheden mener, at mændene efter at have indløst kuponerne overførte pengene til konti i England, Belgien og Litauen.

Det fremgår af anklageskriftet, at myndigheder i de tre lande har indefrosset og beslaglagt cirka 4,7 millioner kroner.

Anklagemyndigheden vil under sagen anmode retten afsige kendelse om, at pengene udleveres til Coop Danmark A/S -- dagligvarekoncernen, som SuperBrugsen i Tranbjerg hører under.

Ud over bedrageri mod supermarkedet er den 39-årige mand tiltalt for cirka 30 gange i perioden fra 2020 til 2023 at have snydt en lang række tankstationer, købmænd og kiosker i Jylland.

Det er ifølge anklageskriftet sket ved, at han skal have overbevist medarbejdere de pågældende steder til at udbetale allerede indløste gevinster.

Derved har han ifølge anklagen uberettiget fået udbetalt cirka 400.000 kroner.

De tre tiltalte i sagen nægter sig skyldige.

Retten har afsat seks dage til behandling af sagen, og der ventes at falde dom i sagen i midten af marts.

/ritzau/