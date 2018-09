Den kendte digter Yahya Hassan er blevet tiltalt i en sag om ikke mindre end 40 kriminelle forhold begået flere steder i landet.

I en pressemeddelelse skriver Østjyllands Politi mandag, at 'en 23-årig mand fra Aarhus V' er blevet tiltalt for de 40 kriminelle forhold. Over for B.T. bekræfter forsvarer Michael Juul Eriksen, at den tiltalte er Yahya Hassan.

Allerede søndag bekræftede Michael Juul Eriksen, at den 23-årige digter var blevet tiltalt i en straffesag. Men sagens omfang har ikke tidligere været fremme.

Yahya Hassan er blandt andet tiltalt for at være brudt ind og stjålet en bil fra et ægtepar i Roslev og for at have truet en kvinde på livet under et ophold på Hotel Royal i Aarhus.

Derudover er han tiltalt for flere tilfælde af vold, trusler og for gentagne gange at have kontaktet en kvinde, som han har et tilhold mod.

»Forholdene er primært begået i Østjylland, men enkelte af dem stammer fra andre politikredse. Vi har samlet sagerne i ét sagskompleks i Østjyllands Politi, fordi den tiltalte som udgangspunkt har krav på en samlet afgørelse,« siger anklager Tanja Fogt, Østjyllands Politi.

Yahya Hassan har siddet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling siden 16. juli i år.

Her blev han fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for dagen forinden at have stukket ud efter en bekendt med en knust flaske og truet ham på livet. Det forhold er han også blevet tiltalt for.

Yahya Hassans forsvarer kan endnu ikke oplyse, hvordan de forholder sig til tiltalen.

'Det er en række småforhold. Stillingtagen må I lige se i retten,' skriver Michael Juul Eriksen i en sms til B.T.

Anklageren har endnu ikke lagt sig fast på, hvilken straf hun går efter i sagen.

»Det kan jeg ikke sige noget om endnu, da det endnu ikke er helt afklaret,« siger Tanja Fogt til B.T.

Sagen skal for Retten i Aarhus og er berammet til 5. og 18. oktober.

Der er ikke nedlagt navneforbud i sagen.