Yahya Hassan er sigtet for flaskevold og for at have truet to kvinder på livet.

Digteren Yahya Hassan høster for tiden flere politianmeldelser end boganmeldelser. 19. december blev den storsælgende forfatter løsladt fra en dom, han fik for at skyde en 17-årig dreng i benet. Nu er han sigtet for grov vold med en flaske og for i to omgange at have fremsat trusler på livet.

Det fremgår af retsbogen fra et grundlovsforhør, der blev afholdt 11. maj i Retten i Aarhus.

Voldsepisoden skete ifølge sigtelsen under en rejse til Thailand 7. april, hvor Yahya opholdt sig sammen med to danskere, han havde mødt tilfældigt.

I et interview på YouTube har offeret fortalt, at hans ven mødte Yahya Hassan tilfældigt i toget forud for en rejse til Thailand. Under samtalen sagde Yahya Hassan, at han også skulle til Thailand, og de aftalte at mødes dernede. Vennerne synes det var spændende at møde den kendte digter, og de tog ham med til Phuket. Mens de rejste sammen lagde Yahya Hassan jævnligt videoer op på sin Facebook-profil, der har over 100.000 følgere.

Hyrede thailandsk tæskehold

Yahya Hassan havde problemer med sit Visa-kort, og de valgte derfor at lægge ud for ham. Ifølge voldsofferet fik Yahya Hassan overført 70.000 kroner til vennens konto, og mens de rejste med Yahya Hassan hævede de hver dag det maksimale beløb på 4.000 kroner og gav til digteren. Det var angiveligt en strid om de penge, der udløste overfaldet.

7. april mødte Yahya Hassan ifølge offeret op på hans værelse og beskyldte vennerne for at snyde ham. Med sig havde han to thailandske mænd, som han beordrede til at overfalde offeret.

Ifølge sigtelsen slog Yahya Hassan flere gange ud efter offerets hoved med en flaske, hvorved hans ansigt blev strejfet. Herefter slog og sparkede de to thailændere manden flere gange på arme og ben, og da han forsøgte at undslippe slog Yahya Hassan ham i baghovedet med en flaske og sparkede ham flere gange på benene, i hovedet samt i skridtet, ligesom de to ukendte personer også slog og sparkede offeret.

Vækkede kvinde med dødstrusler

I dagene efter overfaldet opdatede Yahya Hassan flere gange sin Instagram-profil med hvad politiet mener har karakter af dødstrusler mod de to kammerater og en dansk kvinde.

»I har fået Team Glock på nakken,« skrev digteren blandt andet.

Han delte ifølge anklageskriftet også et billede af en dansk kvinde med teksten: »Mor og barn er efterlyst. Ingen medlidenhed.«

Det andet forhold omhandlende dødstrusler drejer sig om en episode, der fandt sted 11. maj på Hotel Royal i Århus. Klokken fem om morgenen vækkede Yahya Hassan en kvinde på hendes værelse ved at råbe hende ind i hovedet: »I will fucking kill you.«.

Retten har forbudt at referre Yahya Hassans forklaring, og den er derfor undtaget af BTs aktindsigt i retsbogen.

Under grundlovsforhøret 11. maj blev Yahya Hassan varetægtsfængslet frem til 8. juni, men allerede en uge efter lagde Yahya Hassan en video på Facebook, hvor han fortalte, at han var blevet løsladt.