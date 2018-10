Digter erkender sig skyldig i stribe af anklager om vold, trusler og hærværk. Anklager kræver behandlingsdom.

- Det erkender jeg.

Det siger en fåmælt Yahya Hassan, da han torsdag formiddag skal forholde sig til i alt 42 anklager i Retten i Aarhus.

Anklagerne går på vold, trusler, hærværk, blufærdighedskrænkelse og overtrædelse af forbud mod at opsøge en kvinde.

Kort forinden har hans forsvarer Michael Juul Eriksen forklaret, at den 23-årige digter erklærer sig skyldig i anklagerne.

- De faktiske handlinger erkendes. Han har ikke været sig selv psykisk på de tidspunkter, det er foregået, siger Michael Juul Eriksen.

Anklager Tanja Fogt har tilkendegivet, at hun går efter at få idømt Hassan en behandlingsdom uden længstetid for foranstaltningen.

Hassan har været varetægtsfængslet siden 16. juli. Han blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør efter at have stukket ud efter en person med en knust flaske.

Nogle timer forinden stod han på Viborgvej kun iført skudsikker vest og blottede sit lem.

Yahya Hassan blev for to år siden idømt et år og ni måneders fængsel for at have skudt en 17-årig mand i foden ved en episode i det vestlige Aarhus.

Øverst ses et klip fra den omtalte episode.

/ritzau/