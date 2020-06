Xenia Kristensen fik sig et chok, da faderen til hendes 11-årige søn i torsdags ringede.

Sønnens cykeltur fra skolen og hjem til sin far gennem Nørrebroparken i København havde været alt andet end sjov.

Som han ofte har gjort, havde den 11-årige dreng nemlig taget turen op og ned på Nørrebroparkens små bakker, indtil han pludselig spottede en tynd jerntråd foran sig.

Der gik dog et splitsekund, før han opdagede tråden, til han styrtede på cyklen.

Xenias søn Foto: Privatfoto

Xenias søn rejste sig i sin choktilstand og cyklede hurtigt videre mod sin far, der hurtigt kunne se, at den var helt gal.

Sønnen havde nemlig masser af blodige sår på sin hals, der havde taget fra, da han cyklede direkte ind i jerntråden, som altså var sat op mellem to træer.

»Jeg er dybt rystet, og var det også, da jeg fik opkaldet og så et billede af min søn. Men jeg var også lykkelig over, at der ikke var sket ham mere, for det er virkelig farligt,« fortæller Xenia Kristensen til B.T.

Heldigvis kom sønnen ikke mere til, end at halsen nu er fyldt med dårlige minder fra styrtet i form af en række sår, men det kunne have gået meget mere galt.

Og derfor har Xenia da også valgt at anmelde det til politiet.

»Jeg har talt med politiet i dag, og de vil selvfølgelig kigge nærmere på det. De kan eksempelvis få adgang til videoovervågning,« siger hun og fortsætter:

»Men vi har også talt om, at det ikke nødvendigvis behøver at være bevidst, at den er blevet hængt op. Måske man har holdt en fest og har glemt at pille den ned, men altså - derfor er det stadig vigtigt at få folk til at huske at tage det ned.«