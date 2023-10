Står det til anklageren, skal en tidligere 'X Factor'-deltager idømmes fem til seks måneders.

Tirsdag har den kvindelige sangerinde siddet på anklagebænken i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt sammen med sin ekskæreste og anden mand for et voldsomt overfaldt tilbage i december måned 2022.

Med tårer i øjne forklarede den tiltalte kvinde, at det vil få store konsekvenser for hende, hvis hun bliver kendt skyldig og får en fængselsstraf.

»Jeg tror ikke, at jeg kan beholde mit arbejde,« sagde kvinden, der er beskyttet af et navneforbud, hvilket afskærer B.T. for at komme nærmere ind på kvindens identitet.

Hun fortæller, at hun arbejder deltid som sælger og fortsat satser på at slå igennem som musiker.

Sammen med de to mænd er hun tiltalt for at have slået og sparket en butiksekspedient i 7-Eleven 9. december 2022.

Hun har delvist erkendt vold, men ikke grov vold, som hun er tiltalt for. Anklageren går også efter at få idømt de to mænd fem til seks måneders fængsel.

Under retssagen er flere overvågningsvideoer blevet afspillet. Her kan man se, at de tre tiltalte kommer ind i butikken – kort tid efter opstår der tumult, da de ifølge politiet forsøger at stjæle nogle varer.

Herefter kan man se, hvordan de overfalder ekspedienten af flere omgange med slag, spark og kasteskyts fra butikkens hylder.

»De opfører sig aggressivt, truende og voldeligt overfor ekspedienten. Den vold, som vi ser, bliver udført, det stemmer overens med tiltalen,« lød det fra anklager Julia Brandt-Jensen.

Politiet mener, at op mod 40 slag regnede ned over offeret.

Modsat anklageren mener de tre forsvarsadvokater ikke, at de tre tiltalte skal dømmes for grov vold. De skal, hvis retten finder det bevist, kendes skyldige i simpel vold.

Der skulle være faldet dom tirsdag, men tidsplanen holdt ikke. Derfor vil der blive afsagt dom 14. november.

