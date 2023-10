Ud på de meget tidlige morgentimer 9. december 2022 træder fem personer ind 7-eleven i Pilestræde.

Overvågningskameraer i butikken har fanget de unge mennesker komme ind.

Kort tid efter kan man se, at ekspedienten i butikken konfronterer gruppen, da flere varer falder ud af deres lommer, da de er på vej ud – uden de har betalt.

De bliver bedt om at forlade stedet.

Hurtigt ændrer stemningen sig, kan man se på de unges kropssprog.

Overvågningsvideoen bliver afspillet i retssal fem i Københavns Byret. Her sidder en tidligere 'X Factor'-deltager på anklagebænken sammen med to 22-årige mænd.

De er tiltalt for et brutalt overfald, hvor en ekspedient blev slået over 40 gange i hovedet og på kroppen.

Sangerinden og hendes tidligere kæreste, den ene af de to mænd, erkender delvist volden, mens den tredje nægter sig skyldig.

Knytnæve slag og spark

Tilbage til overvågningsvideoen.

Her kan man se, at nogle flasker Bacardi Brezzer falder til jorden. Ekspedienten skubber herefter de unge mennesker ud.

Den ene af de to tiltalte 22-årige mænd tager på vej ud af butikken en pose chips, kan man se.

Herefter opstår der tumult, da ekspedienten forsøger at få fat i Kims posen.

En af de tiltalte får et kraftigt skub ud af døren, hvilket får de unge mennesker til at fare ind i butikken og overdynge ekspedienten med slag og kasteskyts fra hylderne.

Tilbage igen

Anklageren fra Københavns Politi viser flere forskellige videoklip i retten. På en tredje video kan man se, at de unge mennesker forlader 7-eleven.

Men den ene træder ind igen og begynder at diskutere med ekspedienten, der står med en flaske i hånden.

Pludselig slår en af de tiltalte ud mod ekspedienten med knytnæve. Han undviger, men bliver i samme sekund overfaldet, væltet omkuld, sparket og slået.

Man kan se på tidskoden på videoen, at der går op mod et minut, mens slagene regner ned over den ansatte i butikken.

Da butiksmedarbejderen kommer op på benene igen, løber de tre tiltalte ud af butikken.

Volden fortsætter med flyvende flasker og andre kasteskyts fra hylderne.

Herefter låser ekspedienten sig inde i baglokalet. Og overvågningsvideoen slutter.

Sangerindens forklaring

Den unge kvinde, der har deltaget i 'X Factor', er den første til at afgive forklaring i sagen.

»Vi skulle ud og fejre, at jeg havde lavet noget ny musik. Vi startede på Zoo bar og tog videre,« siger sangerinden, der klædt i sort blazer, lyse jeans og knæhøje sort støvler.

Ifølge kvinden havde de fået meget at drikke. Ved 06-tiden besluttede selskabet, at de ville købe nogle cigaretter.

»Vi gik ind i 7-eleven. Jeg gik ind i butikken som den sidste, og jeg gik op for at betale. Men det nåede jeg ikke, da vi blev anklaget for at have stjålet noget inde i butikken. Jeg havde ikke set noget og blev ført ud af butikken,« fortæller den tidligere 'X Factor'-deltager.

Anklageren spørger herefter, om den unge kvinde ved, om der blev stjålet noget i butikken.

»Nej, det så jeg ikke.«

'Shit happens'

Det får anklageren til at vise sangerinden flere sms'er, som hun sendte få minutter efter overfaldet i butikken.

Her har sangerinden skrevet til en veninde, at de stjal nogle Brezzers.

»Vi kom op at slås med en fra 7-eleven, vi stak af, inden panserne de kom.«

»Shit happens,« er ordlyden i beskeden.

»Det er lang tid siden, så jeg kan ikke helt huske det. Men det eskalerede lige pludselig ret hurtigt,« forklarer kvinden nu.

Politiet mener, at den ene af de tiltalte skulle have stjålet en pose chips i butikken.

Efter de tre unge tiltalte som resultat af tyveriet gentagne gange blev bedt om at forlade butikken, skulle de i stedet have overfaldet ekspedienten, er anklagerens påstand.

Det forventes, at der falder dom i sagen tirsdag.

