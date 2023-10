En tidligere kvindelige 'X Factor'-deltager sidder tirsdag på anklagebænken i Københavns Byret.

Den unge kvinde har netop tilstået, at hun var med til at tæske en ekspedient i en 7-eleven butik i indre København 9. december 2022.

Men hun mener ikke, at der var tale om grov vold, som politiet har tiltalt hende for.

»Min klient erkender sig delvist skyldig, da hun erkender simpel vold. Hun nægter, at hun der var tale om omkring 40 slag, men der faldt flere,« siger kvindens forsvarsadvokat Hassan Mahmood.

To mænd er også tiltalt i sagen. Her er der tale om sangerindens ekskæreste og dennes kammerat. Ekskæresten erkender delvist volden, mens kammeraten nægter sig skyldig.

Over 40 slag

Ifølge anklageskriftet er de tre tiltalt for at have slået og sparket ekspedienten mere end 40 gange på kroppen og i hovedet, mens han lå ned på butikkens gulv.

Yderligere er de tre tiltalt for at have kastet forskellige genstande som fyldte flasker og dåser efter 7-Eleven-medarbejderen.

Den unge kvinde, der er beskyttet af et navneforbud, er flankeret af både veninder og familie, da hun kommer ind i retslokalet.

Sangerindens forklaring

Hun er den første til at afgive forklaring i sagen.

»Vi skulle ud at fejre, at jeg havde lavet noget ny musik. Vi startede på Zoo bar og tog videre,« siger sangerinden, der klædt i sort blazer, lyse jeans og knæhøje sort støvler.

Ifølge kvinden havde de fået meget at drikke. Ved 06-tiden besluttede selskabet, at de ville købe nogle cigaretter.

»Vi gik ind i 7-eleven. Jeg gik ind i butikken som den sidste, og jeg gik op for at betale. Men det når jeg ikke, da vi bliver anklaget for at have stjålet noget inde i butikken. Jeg havde ikke set noget og blev ført ud af butikken,« fortæller den tidligere 'X Factor'-deltager.

Anklageren spørger herefter, om den unge kvinde ved, om der blev stjålet noget i butikken.

»Nej, det så jeg ikke.«

'Shit happens'

Det får anklageren til at vise sangerinden flere sms'er, som hun sendte få minutter efter overfaldet i butikken – der er blevet filmet af overvågningskameraer.

Her har sangerinden skrevet til en veninde, at de stjal nogle Brezzers.

»Vi kom op at slås med en fra 7-eleven, vi stak af, inden panserne de kom.«

»Shit happens,« er ordlyden i beskeden.

»Det er lang tid siden, så jeg kan ikke helt huske det. Men det eskalerede lige pludselig ret hurtigt,« forklarer kvinden nu.

Politiet mener, at den ene af de tiltalte skulle have stjålet en pose chips i butikken.

Efter de tre unge tiltalte som resultat af tyveriet blev bedt gentagne gange om at forlade butikken, skulle de have endt med at overfalde ekspedienten i stedet.

Sangerinden fortæller, at de følte sig uretfærdigt behandlet af ekspedienten.

»Vi ville bare ind igen og have vores ting. Jeg ville løse situationen, men ekspedienten ville bare have, at vi skulle gå.«

»Men jeg kan ikke helt huske det, da jeg var meget fuld, vil jeg gerne lige have lov til at sige,« lyder det fra sangerinden.

I anklageskriftet bliver det beskrevet, at ekspedienten opfattede det som et koordineret angreb.

Den kvindelige tiltalte er dansk statsborger, men anklagemyndigheden har ønsket advarsel omudvisning af de to mandlige tiltalte.

Den tidligere 'X Factor'-deltager er tiltalt for 'legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter', hvilket kan straffes med fængsel i op til seks år.