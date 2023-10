Slag og spark regnede ned over en ekspedient fra 7-eleven under et brutalt overfald 9. december 2022.

Det har flere videoer fra butikkens overvågningskamera vist i Københavns Byret. Men den mandlige butiksekspedient nægter at udtale sig retten. Hvorfor vil han ikke sige.

I retssagen sidder en tidligere 'X Factor'-deltager tiltalt for grov vold sammen med to mænd.

De er tiltalt for at have slået og sparket ekspedienten over 40 gange i hovedet og på kroppen.

Tirsdag skulle det mandlige offer have givet sin forklaring på, hvad der skete før, under og efter overfaldet.

Men offeret kom ikke til den aftalte tid for at afgive sin forklaring.

Hentet af patrulje

Udeblivelsen får anklager Julia Brandt-Jensen til at sende en politipatrulje ud for at finde vidnet. Efter halvanden time lyder meldingen, at ekspedienten er fundet og på vej mod byretten.

Forinden har sangerinden, der blev kendt i det populære tv-program, tilstået, at hun har slået ekspedienten få gange.

Det samme har den ene af de to tiltalte mænd. Den anden nægter sig skyldig.

Anklageren har afspillet flere overvågningsvideoer i retten, hvor man kan se, at de tre tiltalte overfalder ekspedienten, da de bliver forvist fra butikken.

Politiet mener, at op mod 40 slag, spark og kast med flasker regnede ned over offeret.

Endelig på plads

Da offeret ankommer til retssalen, sætter han sig modvilligt i vidneskranken.

»Er det korrekt, at du var ansat i 7-eleven i Pilestræde 9. december 2022?« spørger anklager Julia Brandt-Jensen.

»Ja,« siger manden.

»Var du på arbejde?«

»Ja,« lyder det.

»Er det dig, vi kan se på overvågningsvideoen?« bliver der så spurgt.

»Jeg vil ikke udtale mig mere, da det kan bruges imod mig,« siger manden og læner sig tilbage i stolen.

Mandens svar får anklageren til at kigge op på retsformanden og spørge:

»Hvad gør vi herfra?«

Dommeren kigger på anklageren og spørger om, der er nogle begæringer, ellers må man fortsætte afhøringen af vidnet.

»Kommer der nogle unge mennesker ind i butikken den pågældende morgen?« forsøger anklageren igen.

»Jeg har ikke udtænkt udtale mig mere,« lyder det korte svar.

Retsformanden bryder ind og siger, at hun hører, hvad vidnet siger. Hun opfordrer til, at anklageren tager en snak med vidnet, mens alle andre forlader retssalen.

Den korte snak fører ikke til, at vidnet vil udtale sig.

»Jeg vælger at frafalde vidnet,« lyder det fra anklageren, der siger, at overvågningsvideoen beskriver hændelsesforløbet.

I samme sekund rejser vidnet sig og går ud af døren, selvom dommeren snakker til ham.

»Vi går over til dokumentationen nu,« siger anklageren.

Retssagen mod sangerinden og de to mænd skulle have været afsluttet tirsdag, men sagens afgørelse er udskudt 14. november på grund af tidspres.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.