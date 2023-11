For 14 dage siden sad en ung 'X Factor'-deltager på anklagebænken i Københavns Byret, hvor hun tilstod at have deltaget i et overfald på en ekspedient i en 7-eleven butik.

Volden mod manden fandt sted 9. december 2022, samme dag som sangerinden havde udgivet ny musik.

»Thi kendes for ret«, lyder det i dommen, der bliver afsagt uden et retsmøde, at den unge kvinde idømmes fire måneders betinget fængsel.

Københavns Byret oplyset til B.T., at kvinde udover den betinget straf, skal hun udføre 100 timers samfundstjeneste.

To mænd er også blevet dømt i sagen. Her er der tale om sangerindens ekskæreste og dennes kammerat.

De to mænd idømmes henholdsvis fire og fem måneders fængsel.

De tre unge skal betale sagens omkostninger.

Over 40 slag

Ifølge anklageskriftet var de tre unge mennesker tiltalt for at have slået og sparket ekspedienten mere end 40 gange på kroppen og i hovedet, mens han lå ned på butikkens gulv.

Yderligere var de tiltalt for at have kastet forskellige genstande som fyldte flasker og dåser efter 7-Eleven-medarbejderen.

I anklageskriftet bliver det beskrevet, at ekspedienten opfattede det som et koordineret angreb.

Sangerinden forklarede i retten, at hun sammen med sin daværende kærester og venner var i byen for at fejre udgivelsen af ny musik.

Ud på de tidlige morgentimer gik selskabet i 7-eleven for at købe cigaretter.

Her gik noget galt.

Butikkens overvågningskameraer fangede overfaldet, og flere af de videoer er blevet afspillet i retten.

Her ser man først, at gruppen kommer ind. Kort efter tid efter får ekspedienten mistanke om, at de er i gang med at stjæle, hvilket får den mandlige ekspedient til at skubbe dem ud af butikken.

Her eskalerer situationen. Ekspedienten bliver slået, væltet og får kastet dåser og flasker på sig.

Sangerindens forklaring

Kvinden, der er ikke er fyldt 20 år endnu, var den første til at afgive forklaring i sagen.

Fra vidnesskranken fortalte hun, at hun ikke havde stjålet noget i butikken.

Anklageren viste herefter sangerinden flere sms'er, som hun sendte få minutter efter overfaldet i butikken – der er blevet filmet af overvågningskameraer.

Her skrev sangerinden til en veninde, at de stjal nogle Breezers.

»Vi kom op at slås med en fra 7-eleven, vi stak af, inden panserne de kom.«

»Shit happens,« var ordlyden i beskeden.

»Det er lang tid siden, så jeg kan ikke helt huske det. Men det eskalerede lige pludselig ret hurtigt,« forklarede hun.

