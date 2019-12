Karsten Ravnsgaard opdagede som ansat i et byggefirma, at noget var helt galt med Forsvarets regnskaber.

Manden, der er årsagen til, at Rigsrevisionen har iværksat en stor undersøgelse i Forsvarets Ejendomsstyrelse, siger, at hans chef ignorerede hans advarsler om, at noget var helt galt med regnskaberne.

Det fortæller whistlebloweren - 32-årige Karsten Ravnsgaard - over for Politiken, der torsdag har beskrevet, hvordan to ansatte er blevet politianmeldt - mistænkt for svindel.

Han arbejdede for et firma i byggebranchen, der havde Forsvarets Ejendomsstyrelse som kunde, da han opdagede fejlene.

- Jeg gjorde det (gik til Rigsrevisionen, red.), fordi jeg havde prøvet at råbe både firmaets ledelse og revisoren op, da jeg kunne se, hvad der foregik, siger han til Politiken.

- Der kom rigtig mange indkøbsordrer op mod jul, og transaktionerne blev mere omfangsrige. Jeg gjorde chefen opmærksom på, at det var ulovligt, og at han skulle få det til at stoppe.

- Da der ikke skete det store, gjorde jeg også revisoren opmærksom på transaktionerne i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for virksomheden.

Revisoren foretog sig imidlertid ikke noget. Derfor gik Karsten Ravnsgaard videre til Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen iværksatte dernæst en stor undersøgelse af regnskaberne.

Her blev det afsløret, at medarbejdere i Forsvarets Ejendomsstyrelse i årevis har haft frit spil til at bestille varer og tjenesteydelser, kvittere for modtagelsen og godkende betalingen for varerne og tjenesteydelserne.

To ansatte i ejendomsstyrelsen er blevet anholdt i sagen.

