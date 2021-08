En 41-årig mand blev onsdag aften fundet livløs i et spa-område, der var under renovering.

Det har ført til, at Arbejdstilsynet nu har udstedt et strakspåbud til Hotel Viking Spa og Wellness i Sæby, om at der foretages 'effektive foranstaltninger', der sikrer, at en lignende ulykke ikke kan ske. Det skriver Nordjyske.

Manden blev fundet i et badebassin i hotellets wellness-anlæg, bekræfter hotellets direktør, Brian Fabricius, over for TV 2 Nord.

Lars Toft Pedersen, der er tilsynschef fra Tilsynscenter Nord under Arbejdstilsynet, vil ikke komme nærmere ind på, om det har har været en medvirkende årsag til, at manden døde, at han befandt sig i et område under renovering.

»Han er kommet ind i et område, der var afspærret – et område, der er under renovering. Det har vi givet et strakspåbud om, at det ikke skal kunne lade sig gøre mere. Men det, der er vigtigt at sige her, er, at vi jo fortsat er i gang med at indhente oplysninger i forbindelse med ulykken,« siger han til Nordjyske.

Han understreger desuden, at når der er tale om så voldsom og tragisk en ulykke, at Arbejdstilsynet vil bruge den fornødne tid til at få talt med alle, der kan være med til at oplyse sagen for at få sagen afdækket endeligt.

Strakspåbuddet er i første omgang givet mundtligt, men vil senere blive tilsendt hotellet skriftligt. Hvorvidt, sagen kan få et retsligt efterspil for hotellet, er endnu ikke afgjort.

Direktør på Hotel Viking Spa og Wellness Brian Fabricius bekræfter overfor Nordjyske, at de fornødne afspærringer til det område, der er under renovering på hotellet, er blevet gennemført, og at de øvrige dele af hotellet fortsætter som vanligt.