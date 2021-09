Den 55-årige Isabel Fuentes har prøvet det før.

»Jeg var fem år gammel, da vulkanen sidst var i udbrud. Man kommer sig aldrig over et vulkanudbrud,« siger hun.

Den spanske kvinde bor på øen La Palma, hvor en vulkan søndag gik i udbrud for første gang siden 1971. Det skriver Reuters.

La Palma er en del af De Kanariske Øer, men øen er ikke det mest populære turistmål i øgruppen. De danske rejseselskaber Bravo Tours og Tui har meddelt, at man ingen gæster har på øen i øjeblikket. Heller ikke lufttrafikken til og fra øen skulle være påvirket af vulkanudbruddet.

TOPSHOT - Mount Cumbre Vieja erupts in El Paso, spewing out columns of smoke, ash and lava as seen from Los Llanos de Aridane on the Canary island of La Palma on September 19, 2021. - The Cumbre Vieja volcano erupted on Spain's Canary Islands today spewing out lava, ash and a huge column of smoke after days of increased seismic activity, sparking evacuations of people living nearby, authorities said. Cumbre Vieja straddles a ridge in the south of La Palma island and has erupted twice in the 20th century, first in 1949 then again in 1971. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) Foto: DESIREE MARTIN Vis mere TOPSHOT - Mount Cumbre Vieja erupts in El Paso, spewing out columns of smoke, ash and lava as seen from Los Llanos de Aridane on the Canary island of La Palma on September 19, 2021. - The Cumbre Vieja volcano erupted on Spain's Canary Islands today spewing out lava, ash and a huge column of smoke after days of increased seismic activity, sparking evacuations of people living nearby, authorities said. Cumbre Vieja straddles a ridge in the south of La Palma island and has erupted twice in the 20th century, first in 1949 then again in 1971. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) Foto: DESIREE MARTIN

På billeder fra vulkanudbruddet kan man se lavaen sprøjte flere hundrede meter op i luften, mens den også er løbet i små floder ned af bjergsiderne.

Ifølge Reuters skulle én strøm af lava være blevet flere hundrede meter lang, have krydset en vej og være noget frem til huse i landsbyen El Paso.

Indtil videre skulle 5.000 personer være blevet evakueret på øen – heriblandt flere landsbyer som netop El Paso og Los Llanos de Aridane – mens ingen endnu er kommet til skade som følge af udbruddet i nationalparken Cumbre Vieja, der ligger på den sydlige del af La Palma.

»Da vulkanen gik i udbrud, var jeg bange,« siger Isabel Fuentes til den spanske tv-station TVE:

Et tilløbsstykke. Foto: BORJA SUAREZ Vis mere Et tilløbsstykke. Foto: BORJA SUAREZ

»For journalister er det noget spektakulært, men for os er det en tragedie. Jeg mener at vide, at lavaen er nået frem til huse, der tilhører nogle af mine familiemedlemmer.«

Angel Victor Torres, præsident for De Kanariske øer, mener ikke, at det vil blive nødvendigt at evakuere flere indbyggere.

»Lavaen bevæger sig ud mod kysten, og skaderne vil materielle. Ifølge eksperter vil det dreje sih om omkring 17-20 millioner kubikmeter lava,« siger han.

Samtidig er den spanske premierminister Pedro Sanchéz ankommet til La Palma for at besigtige skaderne.

Lava. Foto: BORJA SUAREZ Vis mere Lava. Foto: BORJA SUAREZ

Vulkaneksperten Stavros Meletlidis fra Spaniens Geografiske Institut siger ifølge Reuters, at der er dannet fem revner på vulkanens bakkekant. Det er usikkert, hvor længe udbruddet vil vare.

»Vi måle lavaen hver dag, og det vil hjælpe os til at regne det ud,« siger han.