En halv times biljagt på Fyn udviklede sig natten til lørdag til, at føreren af bilen, en 41-årig mand, blev anholdt i et træ.

Biljagten begyndte 04.20, da en af politiets hundepatruljer spottede en stjålet Fiat Ducato på Sortebrovej i Tommerup.

Det skriver TV 2 Fyn.

Chaufføren af Fiaten ønskede dog ikke at stoppe og forsøgte med høj fart at slippe fra politiet.

Til sidst stoppede han sin bil for så at forsøge at stikke af til fods.

Politiets hunde var dog også hurtigt ude af bilerne, og kort tid efter kunne manden anholdes.

»Han kravler op i et træ, og så sidder han dér med en hund nedenunder,« fortæller Lars Thede til TV 2 Fyn.

Det viste sig senere, at manden kørte i en stjålet bil, der var mulige tyvekoster i bilen, og manden var påvirket.