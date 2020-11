I mange år forsøgte Mathilde at fortrænge de overgreb, hun blev udsat for i børnehaven. Først da Sebastian stod over for hende og stillede et vigtigt spørgsmål, begyndte hun at se sin fortid i øjnene.

Mathilde og Sebastian var begge ofre i Beder-sagen, en af nyere tids værste sager om pædofil i en børnehave. I TV 2s dokumentarudsendelse 'Vores mareridt fra børnehaven' står de frem og fortæller om de voldsomme konsekvenser, overgrebene har haft for deres barndom og ungdomsliv.

Det hele begyndte i 2005, da Martin Svejgaard Johansen blev ansat som pædagogmedhjælper i den integrerede institution Grønnebakken i Beder.

Martin Svejgaard Johansen blev hurtig populær blandt både børn og voksne. Han kunne fortælle historier og indlevede sig i legene med børnene, som hurtigt kom til at kunne lide ham. De følte, at han var deres ven. En, de kunne føle sig trygge ved og være fortrolige med.

Men allerede kort efter sin ansættelse begyndte han at forgribe sig seksuelt på flere børn. Overgrebene fandt sted ved højlys dag på legepladsen, mens der var andre børn og pædagoger til stede.

I dokumentaren fortæller Mathilde, at den pædofile pædagogmedhjælper bad hende afbryde sin leg og komme med ind i legetårnet. Der bad han hende om at tage bukserne af, hvorefter han rørte hende i skridtet, mens han rørte ved sige selv. Overgrebet blev afbrudt, da der kom en pædagog med nogle børn fra venstre side.

»Så siger han: 'Skynd dig at få bukser på', og så hiver han halvt op i sine bukser, og så løber han til højre, mens han tager sine bukser på,« fortæller Mathilde i dokumentaren.

Sebastian blev også lokket med ind i legetårnet. I dokumentaren fortæller han, at Martin Svejgaard Johansen tog drengene med over i legetårnet, hvor han bad dem om at tage tøjet af, lege med deres tissemænd og lege med hans. Pædagogmedhjælperen tog også billeder af dem.

En dag fortalte Mathilde sin mor, at hun havde leget tissekoneleg med voksen-Martin fra børnehaven, og da flere andre børn fortalte om deres oplevelser, begyndte sagen at rulle. Et barn fortalte, at Martin Svejgaard Johansen havde truet med at dræbe hendes lillebror i vuggestuen, mens en anden fortalte, at han truede med at dræbe hans forældre med en motorsav, hvis han sagde noget.

I 2007 blev Martin Svejgaard Johansen fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse og anden kønslig omgang end samleje med i alt 14 børn på mellem tre og seks år på Grønnegaardens legeplads. Han blev idømt tre års fængsel og fik forbud mod at nærme sig børn.

Men for sagens ofre var sagen langt fra slut. Overgrebene havde sat dybe spor i deres sjæl, og børnene reagerede vidt forskelligt på deres traumer.

Sebastian blev udadreagerende. I skolen og SFO'en kom han let i konflikter. Han sloges, tog kvælertag, smadrede ting og råbte, når noget gik ham imod.

»Jeg blev byens bølle. Alle vidste, hvem jeg var,« siger han i dokumentaren.

Sebastian fortæller i TV2 dokumentaren »Vores mareridt fra børnehaven« om de overgreb han var udsat for i sin børnehave i byen Beder. Foto: TV2 Vis mere Sebastian fortæller i TV2 dokumentaren »Vores mareridt fra børnehaven« om de overgreb han var udsat for i sin børnehave i byen Beder. Foto: TV2

Mathilde reagerede helt anderledes. For hende blev Martins overgreb ved med at vende tilbage i hendes indre. Han blev en knude i maven, hun ikke kunne løse. Hun så ham for sig i sine natlige drømme og som syner om dagen.

»Jeg kan ikke selv gå hjem fra SFO, selv om det er 100 meter fra mit hus. Fordi han er der bare, og han vil mig ondt. Og han følger efter mig. Og når jeg skal sove, så står han ved min dør. Han kigger på mig. Jeg drømmer om ham hele tiden,« siger hun i dokumentaren.

Overgrebene blev et tabu for hende. Hun havde tætte veninder, som ikke engang vidste, at det var sket. For hun talte ikke om dem. Ikke før en dag i 2018.

Hun havde fået arbejde i Netto og sad bag kassen, da hun pludselig så Sebastian – byens bølle – stå foran hende. Han havde tårer i øjnene, og hans stemme rystede, da han præsenterede sig.

Kort forinden var Martin Svejgaard Johansen blevet anholdt igen. Efter sin løsladelse havde han taget navneforandring til Morten Bundgaard og var flyttet til Hedehusene. Der havde han forgrebet sig mod nye børn.

Sebastian kunne ikke få det til at hænge sammen, og han havde brug for at tale med andre af Martins ofre. Derfor opsøgte han Mathilde i Netto.

»Jeg spørger hende, om hun er okay med hele situationen. Og så får jeg jo så at vide, at hvad fanden tror du selv,« siger han i dokumentaren.

Sebastians spørgsmål til hendes inderste tabu tændte en vrede i Mathilde, men blev samtidig et vendepunkt, hvor hun indledte et opgør med traumerne fra legetårnet.

Hun begyndte at opsøge legepladsen på Grønnegaarden og fik hjælp af sin familie til at bearbejde sine traumer.

Sebastian tog på efterskole, hvor han besluttede sig for at lægge fortiden bag sig og starte på en frisk med en bedre udgave af sig selv.

Dokumentaren 'Vores mareridt fra børnehaven' kan ses på TV 2 torsdag aften og på TV 2 Play. Her foræller ofre, forældre og pædagoger om deres oplevelse af den forfærdelige sag og de konsekvenser, overgrebene har haft for ofrene.

Martin Svejgaard Johansen afsoner en forvaringsdom på ubestemt tid.