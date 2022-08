Lyt til artiklen

Seks års fængsel.

Den straf udmålte et nævningeting i Holbæk mandag eftermiddag til en 56-årig mand.

Han blev fundet skyldig i at have voldtaget tre kvinder – heriblandt sin egen hustru, som han efterfølgende er blevet skilt fra.

Voldtægterne mod konen fandt sted gennem en periode på otte år, hvor han typisk forgreb sig på hende, mens hun sov og dermed ikke kunne modsætte sig hans tilnærmelser.

Jævnligt – i perioder ugentligt – vågnede hun ved, at manden havde stukket sine fingre, en hånd eller sin penis op i hende, indtil hun blev så vågen, at hun kunne stoppe voldtægten ved at forlade sengen.

I retten forklarede hun, at hun i de situationer som regel gik i sikkerhed på et af børnenes værelser, og at manden næste morgen ofte sagde undskyld til hende.

Samtidig fandt nævningetinget det også bevist, at han i enkelte tilfælde i perioden 2019-2021 tilmed havde bedøvet hende med sovemidlet Zoldidem for at kunne voldtage hende.

Retskemikere har under efterforskningen af sagen fundet høje koncentrationer af stoffet i hendes hår fra tiden op til anholdelsen, selv om hun ikke selv har brugt sovemidlet.

Derimod er der ikke fundet spor af stoffet i den tiltaltes eget hår, selv om det var ham, der i talrige tilfælde har betalt for at få det bestilt ulovligt over nettet. To gange er det også blevet opsnappet af tolden i Danmark, så han har fået bøder for ulovligt at have importeret det.

»Denne sag er i omfang og systematik uden sidestykke og helt unik. Derfor skal strafpåstanden fra anklagemyndighedens side være ikke under seks års fængsel,« lød det i den afsluttende procedure om sanktionen fra senioranklager Rune Rydik, Midt- og Vestsjællands Politi.

Omvendt mente forsvareren for den 56-årige mand – advokat Mette Maria Lorentzen – alt fire-fem års fængsel ville være passende i forhold til retspraksis.

Manden var ved nævningesagen i Holbæk ud over overgrebene på konen også tiltalt for at have bedøvet to andre kvinder, inden de blev voldtaget af ham.

Den 56-årige mand blev blandt andet dømt for at have brugt sovemedicinen Zolpidem til at bedøve sin kone, inden han udnyttede hendes forsvarsløse tilstand til at voldtage hende. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Den 56-årige mand blev blandt andet dømt for at have brugt sovemedicinen Zolpidem til at bedøve sin kone, inden han udnyttede hendes forsvarsløse tilstand til at voldtage hende. Foto: Katrine Emilie Andersen

Men retten fandt det ikke tilstrækkeligt sikkert bevist, at de to kvindelige bekendte var blevet bedøvet – »kun« voldtaget.

Den ene kvinde blev udsat for to seksuelle overgreb i sommeren 2021 med omkring en måneds mellemrum i mandens hus.

I det første tilfælde vågnede hun kortvarigt ved, at han havde sat en vibrator mod hendes kønsdele uden på hendes trusser, hvorefter hun igen mistede bevidstheden.

Og i det andet tilfælde vågnede hun igen kortvarigt, mens manden uden hendes samtykke havde analt samleje med hende samtidig med, at han holdt hende fast, selv om hun forsøgte at skubbe ham væk. Også her mistede hun kort efter igen bevidstheden.

Næste morgen kunne hun konstatere, at hun også var blevet udsat for anal voldtægt i løbet af natten, da der løb sæd ud af hendes endetarm.

Også den tredje kvinde, som han nu er dømt for at have voldtaget, nåede at vågne kortvarigt, efter at hun havde drukket rødvin, til hun kastede op.

Pludselig fandt hun sig selv liggende helt afklædt, mens den midaldrende mand havde et smertefuldt, analt samleje med hende uden hendes samtykke, inden hun igen døsede hen.

Da den 56-årige mand blev kendt skyldig i de tre voldtægter, rystede han uforstående på hovedet og så kort efter mod tilhørerrækkerne, hvor hans nuværende hustru trofast har fuldt retsmøderne i sagen.

Hun ville gerne i retssalen give ham et knus, men fik ikke lov til det af de to fængselsbetjente, der bevogtede den 56-årige.

»Jeg ringer til dig,« måtte han nøjes med at sige til konen, da han passerede hende på vej ud af retslokalet.

»Jeg elsker dig,« lød svaret.

Ved strafudmålingen besluttede rettens juridiske dommere også, at de voldtagne kvinder skulle have torterstatninger på henholdsvis 120.000 kroner til (eks-) hustruen samt 40.000 og 35.000 kroner til de to øvrige kvinder.

Den dømte udbad sig betænkningstid på 14 dage i forhold til, om han vil anke straffen på seks års fængsel til Østre Landsret.