»Vi finder dig skyldig i at have voldtaget dine tre tidligere kærester igennem otte år igen og igen.«

Sådan lød afgørelsen om skyld tirsdag formiddag ved byretten i Glostrup, hvor en 35-årig stod tiltalt.

Her har et nævningeting skullet tage stilling til to vidt forskellige udlægninger af de seksuelle aktiviteter, som den tiltalte mand havde med de tre tidligere kærester.

Nemlig om der enten var tale om gentagne voldtægter, hvor han misbrugte sin psykiske og fysiske overmagt over de tre unge og sårbare kvinder. Eller om de bare dyrkede voldsom sex, fordi han ikke kunne undvære det og ikke havde grund til at tro, at de unge kvinder ikke accepterede det.

Den 35-årige mand har under hele sagen nægtet sig skyldig i de talrige voldtægter, som ifølge anklageskriftet i lange perioder fandt sted ugentligt eller ligefrem dagligt mod de daværende kærester i perioden 2012-2020.

Derimod har han erkendt, at han udsatte kvinderne for både vold og trusler.

»Det er en vanskelig sag, hvor vi ved, at min klient i gerningsperioden utvivlsomt var både rædselsfuld, usympatisk og kriminel. Han var manipulerende, insisterende og grænseoverskridende. Han har råbt ad sine kærester, truet dem og slået dem, så de alle tre har fået fysiske og psykiske ar på sjælen. Men det gør ham ikke skyldig i en af de værste forbrydelser, man kan begå mod et andet menneske: voldtægt,« lød det i den afsluttende procedure fra den tiltaltes forsvarer – advokat Anders Schønnemann.

Men ifølge anklageren i sagen var der ingen tvivl om, at de tre ekskærester blev voldtaget næsten rutinemæssigt i deres samliv med den tiltalte.

»Det savner mening at diskutere, at det bare var hård sex, når den ene af dem vågner ved at blive penetreret analt, eller når den anden blev hevet i håret ud på badeværelset og voldtaget oralt, så hun kastede op. Eller når den tredje sidder grædende i en skurvogn med blodet ned ad armene, fordi hun har skåret i sig selv, og han så hiver hende op og voldtager hende analt op ad et spejl. Så kan ingen være i tvivl – det er beskrivelsen af voldtægt,« lød det fra senioranklager Rasmus Kim Petersen fra Københavns Vestegns Politi i hans afsluttende procedure.

Den nu 35-årige mand blev først anmeldt til politiet, et år efter at forholdet til den seneste af de tre kærester var endt. Voldtægtsanmeldelsen kom, dagen efter at Familieretshuset havde afgjort, at han havde ret til fortsat at se parrets lille datter.

På den tiltaltes telefon fandt politiet 1.199 videoer, hvoraf flere hundrede var egne optagelser af seksuelle situationer med blandt andre ekskærester. Omkring en snes er blevet vist for retten på forsvarerens begæring, fordi de angiveligt viser voldsom sex med kvindernes samtykke.

Ifølge anklageren har der givetvis i kæresteforholdene været »gråzonesituationer«, hvor kvinderne efter pres fra den nu tiltalte har givet efter for hans ønsker. Fordi de var sårbare og nemme at manipulere.

Arkivfoto. Foto: Liselotte Sabroe

»For dem alle tre gælder, at de var helt unge – omkring 19-20 år – da de mødte ham og kom ind i et kæresteforhold præget af kontrol og jalousi, hvor de blev isoleret fra deres venner og familie. Han var en kæreste med et umætteligt sexbehov,« sagde Rasmus Kim Petersen.

»Jeg må ikke kalde ham sexafhængig, men det er svært at finde andre ord, når man maksimalt kan undvære analsex en uge uden at opsøge en prostitueret og forlanger et blowjob hver morgen. Ifølge en af kvinderne sagde han, at man ikke kan voldtage en kæreste – det er en ret, man har. Og de har alle tre fortalt, at de blev straffet for de mindste ting. Straffen var altid voldtægt,« tilføjede anklageren.

Alle nævninger og juridiske dommere var enige om at tilsidesætte den tiltaltes forklaring som utroværdig. Derimod fandt retten forklaringerne fra de tre ekskærester »meget troværdige«, ligesom de er understøttet af vidneudsagn og journalnotater fra eksempelvis krisecentre.

Straffen til den 35-årige mand forventes udmålt senere på dagen.