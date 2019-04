En 29-årig irakisk mand er blevet dømt for at have voldtaget sin tidligere kæreste gennem 6 måneder.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 29-årige, der er bosiddende i Vejle, har siddet varetægtsfængslet siden den 21. december 2018.

Han var ifølge pressemeddelelsen tiltalt for ved grov vold og trussel om vold at have tiltvunget sig samleje med sin daværende kæreste igennem 6 måneder, og efterfølgende at have frihedsberøvet og truet hende.

»Kæresten valgte efter episoden ikke at gå til politiet eller læge trods sine skader. 19 dage efter opsøgte manden hende dog og frihedsberøvede hende i 10 timer alt imens han truede hende. Det lykkedes hende til sidst at stikke af og politiet kunne derefter anholde manden,« siger anklager Tobias Engby i pressemeddelelsen.

Den 29-årige nægtede sig skyldig, men retten kendte ham skyldig på baggrund af vidneforklaringer, sms-samtaler og billeder.

Straffen lød på tre år og seks måneders ubetinget fængsel samt udvisning fra Danmark med et indrejseforbud i 12 år.

Den 29-årige skal derudover betale sagens omkostninger og 70.000 kr. i erstatning til den forurettede kvinde.