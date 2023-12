En 24-årig mand skal i nærmeste fremtid møde i retten i en sag om voldtægt af mindreårig. Desuden skrev han en særdeles klam besked til sin egen lillesøster.

Sagen er omtalt i en såkaldt retsmødebegæring, hvilket antyder, at den 24-årige erkender de omtalte forhold. Hans advokat, Anders Rohde, oplyser, at han ikke vil kommentere sagen forud for retsmødet.

Af retsmødebegæringen fremgår det, at pigen er født i 2010. Omtalte voldtægt udspandt sig natten til 27. august i år på en adresse i Næstved.

Desuden havde den 24-årige otte pornografiske billeder af selvsamme pige på sin telefon.

Sagen imod den 24-årige indeholder ligeledes et forhold om blufærdighedskrænkelse.

31. august i år omkring klokken 19.19 sendte han en besked på Snapchat, hvor han på upassende vis beskrev sin interesse for hendes kønsdele.

Lillesøsteren er født 2011.

Sagen skal køre ved retten i Næstved.

