En 41-årig mand udsatte sidste år en kvinde på psykiatrisk afdeling for en uhyggelig forbrydelse.

Natten mellem den 16. og 17. marts befølte og blottede manden sig først for sin kvindelige medpatient, dernæst forsøgte han at voldtage hende. Tredje gang gennemførte den 41-årige overgrebet.

Det er Københavns Byret fredag blevet enige om – og det kostede manden en anbringelse på psykiatrisk afdeling uden tidsbegrænsning, et erstatningskrav til ofret på 100.000 kroner og en advarsel om udvisning.

»Manden er farlig,« sagde dommeren, da straffen blev læst op. Hun pegede blandt andet på, at den dømte flere gange havde været på kanten af loven, ligesom han i årevis har været inde og ude af døren i psykiatrien.

Manden selv var fredag ikke mødt op i retten for at modtage sin straf, fordi han havde det for dårligt. På første retsdag i sagen afbrød han retten flere gange, gabte højt og forlod til sidst salen, fordi hans medicin gjorde ham »forvirret og dårligt tilpas.«

Den 41-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig i voldtægt, men erkendt at ham og kvinden havde haft frivilligt samleje.

Men den opfattelse havde kvinden bestemt ikke. Det stod klart under den forklaring, hun torsdag afgav bag lukkede døre.

En forklaring, hvor hun ifølge anklageren fortalte, at hende og manden havde mødt hinanden i en rygergård på psykiatrisk center på Amager.

Både manden og kvinden var blevet flyttet til den samme afdeling dagen forinden og talte kort om det over en cigaret.

Den samtale endte dog kort efter som et en mareridtsnat for kvinden.

Først begyndte manden at beføle kvinden intimt. Dernæst blottede han sin penis og spurgte kvinden, om hun ville røre ved den.

Men der stoppede han ikke.

Tværtimod skubbede han kvinden ned mod et bord og stillede sig mellem hendes ben med det formål at voldtage hende. Det forsøg mislykkedes dog, idet kvinden sparkede manden væk.

Tilbage på afdelingen lykkedes det dog til sidst manden at gennemføre sin grusomme mission.

Fredag fik han således sin straf for de uhyggelige forbrydelser, han havde udsat kvinden for.

Mandens forsvarer udbad sig betænkningstid i forhold til at anke sagen.

