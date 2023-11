Han voldtog kvinderne i en bil på en parkeringsplads, på forskellige adresser i Storkøbenhavn og på et værelse på det fornemme Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv i København.

Byretten i Glostrup tøvede ikke med at give anklageren fra Vestegnens Politi fuldstændig medhold, da straffesagen mod en 32-årig mand skulle afgøres.

Han blev idømt fem års fængsel - især for en række voldtægter begået mod to tidligere kærester.

Voldtægterne mod ekskæresterne fandt sted i perioden juni 2020 til november 2022.

Samtidig var den 32-årige tiltalt for gentagne tilfælde af vold mod den ene af kæresterne. Blandt andet ved at have taget kvælertag på hende, ligesom han var tiltalt for at have monteret en GPS-sender på hendes bil, så han kunne kontrollere hendes færden.

Overgrebene fandt sted i Smørum, Valby og Herlev, og manden blev dømt for alle forholdene.

Den 32-årige blev varetægtsfængslet i november 2022, efter han havde mødtes med den ene af kvinderne i hendes bil, hvor han voldtog hende to gange på bilens forsæder på en parkeringsplads.

»Det er meget grove overgreb, han har udsat kvinderne for. Selv om nogle af forholdene ligger relativt langt tilbage i tiden, var retten ikke i tvivl i deres dom og lagde blandt andet vægt på kvindernes troværdige vidneforklaringer«, siger anklager Bjarke Enevoldsen fra Københavns Vestegns Politi.

I flere af tilfældene var voldtægterne startet som frivillig seksuelt samkvem - men endt i overgreb, idet den tiltalte havde nægtet at stoppe, selvom kvinderne sagde fra.

Og i voldtægten fra Hotel d'Angleterre trængte den 32-årige om natten op i den halvsovende ekskæreste og fortsatte samlejet, selv om hun gentagne gange sagde til ham, at hun ikke ville.

»Dommen understreger, at det naturligvis er voldtægt, hvis man ikke accepterer, at der undervejs bliver sagt ”stop”«, tilføjer anklageren.

Den 32-årige dømte valgte straks efter domsafsigelsen at anke dommen til landsretten.