Fem gange blev en lærling i et koldingensisk byggefirma overfaldet og lagt hårdhændet ned af sin makker og læresvend og derefter udsat for mishandling og overgreb fra sin chef, som stak en kosteskaft eller en tømrerblyant op i eller mod hans endetarm, mens den spinkle lærling skreg af smerte.

I dag falder der ved Retten i Kolding dom mod de to mænd på 25 og 30 år. Der falder også dom mod to andre ansatte i firmaet. De to har deltaget i et af de i alt fem overgreb, som skete mellem marts og september 2016.

Alle fire tiltalte nægter sig skyldige.

Anklager Anna Holm har i sin procedure netop krævet halvandet års ubetinget fængsel til de to hovedtiltalte.

Og fem og fire måneders fængsel til de to øvrige, som begge er ikke-danske statsborgere. Samt henholdsvis ubetinget og betinget udvisning af Danmark.

“Når man sætter sig oven på en dreng, fastholder ham og presser noget op i hans endetarm, så er det en straffesag. Det er der ingen som helst tvivl om. Der er ingen grund til at betvivle forurettedes forklaring her i retten. Forklaringen er detaljeret, og den er troværdig. Desuden har vi jo en video, der viser nøjagtig, hvad der er foregået,” siger Anna Holm.

Og henviser til en video, som en af de tiltalte lavede på en byggeplads i Odense, hvor det sidste af de i alt fem overgreb fandt sted.

“Der er tale om et overgreb. Og det er et særligt råt, brutalt og farligt overgreb, når man med stor kraft presser et kosteskaft op i endetarmen på (lærlingens navn, red.). Det her er en fuldstændig vanvittig måde at opføre sig på. Det er præcis ligesom, når der går en gazelle alene ude på savannen - og så kommer løveflokken. De her fire voksne mænd udvælger sig den svageste i flokken,” lyder det i anklagerens procedure.

Undervejs i sagen har de fire tiltaltes forsvarere forsøgt at tegne et billede af, at det hele var ren “værkstedshumor”. Og at “drengestregerne” gik begge veje.

Efter Anna Holms procedure er det de tiltaltes forsvareres tur til at procedere.

Der ventes dom senere i dag.

Bt.dk følger sagen fra Retten i Kolding...