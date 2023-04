Lyt til artiklen

En ung kvinde kan takke sine naboer for, at hun efter en lang og smertefuld nat blev reddet af politiet.

På det tidspunkt var den dengang 18-årige kvinde i de foregående seks timer blevet voldtaget tre gange og udsat for gentagne tilfælde af grov vold af sin daværende kæreste.

»Han dræber mig,« nåede den unge kvinde blandt andet at råbe, inden gerningsmanden tog kvælertag på hende og slog hendes hoved ind i sengekanten, så hun var ved at besvime.

Voldtægterne fandt sted fra om aftenen 29. marts sidste år til midt på natten, hvor tilkaldte politifolk dukkede op i en ejendom i Hvidovre og anholdt kæresten på gerningsstedet.

Den nu 25-årige mand blev onsdag fundet skyldig i voldtægterne og en række andre overgreb ved byretten i Glostrup.

Gerningsmanden er vurderet til at være psykisk syg og blev idømt anbringelse på lukket psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Det betyder, at han skal erklæres rask, og at sagen skal forelægges en dommer, før han kan komme på fri fod igen.

Han har under hele sagen nægtet sig skyldig og ankede på stedet rettens afgørelse til landsretten.

Ud over overgrebene på den daværende kæreste blev han fundet skyldig i trusler og husfredskrænkelser mod to 15-årige børn i naboejendommen.

»Jeg skærer din diller af,« fik den ene dreng at vide et par uger før voldtægterne, mens den anden teenager blandt andet blev truet med ordene »Jeg knepper din mor« og »Jeg vil smadre dig, når du er alene hjemme« umiddelbart efter, at politiet havde anholdt gerningsmanden efter voldtægterne af kæresten.

Naboerne havde alarmeret politiet, fordi de hørte støj og råb om hjælp fra lejligheden, hvor parret befandt sig.

»Der er grund til at rose naboerne i denne sag. Overgrebet blev stoppet, og gerningsmanden blev anholdt, hvilket i høj grad skyldes naboernes hurtige reaktion,« siger sagens anklager, Maiken Ahrenkiel, fra Københavns Vestegns Politi.

Gerningsmanden blev også fundet skyldig i ved en tidligere lejlighed at have udsat kvinden for vold.