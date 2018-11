Politiet mener, at dna har fældet en mand, der ifølge anklagen har begået to voldtægter med ti års mellemrum.

På anklagebænken i Retten i Helsingør sidder fredag en mand, der har en noget anden udlægning end anklageren, når møder med to kvinder skal forklares.

Anklagemyndigheden har tiltalt den 42-årige mand for to voldtægter begået med ti års mellemrum. Manden, der er uddannet kloakmester, nægter sig skyldig og mener, at det var frivilligt.

Han er tiltalt for en voldtægt i 2008 i Søsum på Sjælland og en i 2018 i Hornbæk Plantage.

Ifølge anklageskriftet har han grebet ofrene bagfra og holdt dem for munden.

I begge tilfælde fortalte han kvinderne, at noget ubehageligt ville ske, og under en af voldtægterne beordrede han kvinden "ned på alle fire", lyder det i tiltalen.

Mandens forklaring i retten er dog noget anderledes.

Ifølge ham havde han lige færdiggjort noget kloakarbejde nær Hornbæk Plantage og stod foran sin bil, da en kvinde kom forbi og henvendte sig.

- Hun spørger, om jeg vil med ind i skoven, fordi hun har en fantasi, som hun ikke rigtig uddyber. Men jeg går med hende ind i skoven, siger han og tilføjer, at de havde oralsex.

Det var ifølge manden kvinden, der tog initiativ til samtalen og den fysiske kontakt.

Kvinden, der i maj var 33 år, beskrev over for politiet, at hun blev overfaldet af en mand med beskidte hænder. Senioranklager Bente Schnack forklarer, at kvinden også har sagt, at han lugtede af jord.

Kloakmesterens opfattelse af episoden fra 2008 er ligeledes en anden.

Han fortæller, at han havde været til en fest og var på vej hjem til sine forældres hus i samme by. Her stødte han tilfældigt ind i en 17-årig kvinde.

Han fortæller, at de begge var berusede, men at der ikke var tale om voldtægt.

- Vi går bare der og snakker lidt. Vi beslutter os for at gå lidt væk fra vejen ved træerne, siger han.

I Søsum var der også tale om oralsex, forklarer han.

Manden tilføjer, at han ikke udvekslede oplysninger med nogen af kvinderne.

Ved anmeldelsen og efterforskningen af sagen fra Hornbæk Plantage blev der fundet dna på kvinden.

Det gjorde der også i sagen fra 2008, men manden var ikke identificeret.

Det dna fra plantagen matchede med sagen fra 2008.

/ritzau/