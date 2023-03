Lyt til artiklen

Først afbrød han. Så gabte han højlydt – og til sidst forlod han retssalen før tid.

En 41-årig mand sad torsdag på anklagebænken i Københavns Byret i en uhyggelig sag. Tiltalt for to voldtægtsforsøg og en voldtægt – alle sammen ifølge politiet begået på et psykiatrisk center i København sidste år.

Selvom manden nægter sig skyldig i anklagerne mod ham, ønskede han ikke selv at være til stede i retten torsdag.

»Jeg har det dårligt. Jeg vil ikke deltage mere,« sagde manden på anklagebænken pludseligt og rejste sig fra sin stol.

Det skete, mens anklageren i sagen læste den forklaring, som manden havde givet til politiet, da han blev anholdt i foråret sidste år.

»Det er faktisk rigtig vigtigt, at du hører efter,« forklarede dommeren manden.

I en retssag er det væsentligt, at en tiltalt kan stå inde for den forklaring, de har givet under deres anholdelse, fordi forklaringen i sidste ende er med til at bestemme udfaldet af sagen.

»Jeg tror på, hvad politiet har skrevet. Jeg vil meget gerne blive kørt afsted,« sagde manden, mens han pakkede en stak papirer ned i sin sorte rygsæk.

Manden har siden sin anholdelse siddet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Torsdag forklarede han, at det var hans medicin, der gjorde ham dårligt tilpas og forvirret.

»Vi må se, om jeg får det bedre i morgen tidlig,« sagde manden og blev derefter eskorteret ud af salen af to betjente.

Manden havde formiddagen igennem gabt højlydt og afbrudt anklageren flere gange. Første gang mandens hånd røg i vejret, var først på morgenen, da anklageren indledte sagen.

»Jeg vil bare gerne sige protest. Jeg protesterer,« udbrød den 41-årige mand.

Det fik dommeren og anklageren til at kigge forvirrede på manden. Normalt taler man som tiltalt nemlig kun, hvis man bliver spurgt, eller hvis man skal afgive forklaring.

Og selvom manden blev gjort opmærksom på denne praksis, stoppede det ham ikke.

Efter den første afbrydelse fortsatte anklageren nemlig med at fortælle om beviserne i sagen, og her kom han blandt andet ind på et bevis i form af den forurettedes trusser fra den aften, hvor manden angiveligt skulle have voldtaget hende.

Trusser, der var revet itu, havde flossede tråde og ikke mindst med høj sandsynlighed indeholdt dna fra den tiltalte mand.

»Inden du fortsætter, vil jeg bare lige sige noget. Jeg vil ikke udtale mig,« afbrød manden endnu engang.

Selvom den tiltalte mand ikke har været bleg for at protestere mod de anklager, der er imod ham, ville han ikke selv afgive forklaring i retten.

Torsdag var første dag ud af de tre retsdage, der er sat af til sagen.

Anklageren går efter at anbringe manden på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, mens mandens forsvarer går efter frifindelse.

B.T. følger sagen.