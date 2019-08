Hun blev ikke selv voldtaget og havde som udgangspunkt ikke lyst til selv at anmelde sin ven til politiet for at have taget hende på brysterne.

Alligevel er Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen, kommet til at spille en central rolle i den voldtægtssag, som Københavns Byret i dag skal tage stilling til.

Det var nemlig i borgmesterens store seng i hendes lejlighed på Kapelvej på Nørrebro, at Enhedslistens store engagement i diskussionen om sex uden udtrykkeligt samtykke pludselig blev omsat til meget konkret virkelighed 31. marts i år.

Efter en livlig fest havde borgmesteren ud på morgenen lagt sig til at sove sammen med tre andre i sengen: en 30-årig ven, en ung kvinde og en tredje person, hvis identitet ikke er kendt.

På et tidspunkt vågner borgmesteren dog ved, at hun bliver befamlet på brysterne af den nu tiltalte ven.

Ifølge borgmesteren holdt han hende også på hofterne, mens han lavede samlejebevægelser med den unge kvinde, der lå imellem dem.

Derved blev Ninna Hedeager Olsen ifølge anklageskriftet i sagen 'ufrivilligt en del af samlejebevægelserne'.

Derfor er den 30-årige ven tiltalt for at have krænket den halvsovende borgmesters blufærdighed.

Og i forhold til den unge kvinde er vennen tiltalt for voldtægt ved at have skaffet sig vaginalt samleje med hende, selv om hun 'som følge af alkoholindtag i kombination med søvn og/eller træthed' befandt sig i en hjælpeløs tilstand.

Parterne havde tidligere på natten kysset, men ifølge tiltalen modtog den nu tiltalte ingen form for respons på sine senere befølinger af hende i sengen, ligesom han ikke vidste, om den unge kvinde overhovedet var vågen, da han trak hendes trusser ned og skaffede sig samleje.

Senere spiste parterne morgenmad sammen, men da den nu tiltalte havde forladt lejligheden, fik Ninna Hedeager Olsen at vide, hvad der egentlig var foregået i sengen.

»Da hun sagde det højt, blev det hele så virkeligt,« har Enhedslisten borgmester forklaret politiet under en afhøring.

Her oplyste hun også, at hun ikke selv ønskede at anmelde vennen for at have krænket hendes blufærldighed.

»Jeg kunne med hjernen godt genkende, hvad der skete, men ville nok ikke erkende det. Jeg gik i en form for panik og frøs. Han ville selvfølgelig ikke kunne finde på at gøre sådan,« har borgmesteren forklaret til politiet ifølge den gengivelse, som den nu tiltaltes forsvarer har givet i et tidligere retsmøde.

Heller ikke den unge kvinde, der sovende var blevet udsat for samleje, ønskede i første omgang at anmelde den 30-årige.

Det fik bl.a. Ninna Hedeager Olsen og andre dog overtalt hende til, ligesom den 30-årige mand efter pres fra bl.a. Enhedslistens borgmester selv kontaktede politiet og kort efter blev anholdt.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig i anklagen om voldtægt og har i to omgange været varetægtsfængslet. Han har dog i lang tid været løsladt inden sagens start onsdag.

»Jeg vidste godt, at der var en samtale, som skulle tages,« lød det fra den 30-årige, da han under et tidligere retsmøde fik lejlighed til at udtale sig foran en dommer om sin reaktion efter natten i borgmesterens seng.

Han var tidligere bestyrelsesmedlem i Enhedslistens Københavns-afdeling, men har i dag ikke længere tillidsposter i partiet.

Netop Enhedslisten har været initiativtager til en skærpet kurs mod voldtægt. Blandt ved et forslag om, at sex uden samtykke juridisk skal betragtes som voldtægt.

Og borgmester Ninna Hedeager Olsen har siden begyndelsen af april været sygemeldt som følge af sagen.