Et bestyrelsesmedlem af Enhedslisten afdeling i København skal blive bag tremmer i yderligere to uger, selv om han nægter sig skyldig i voldtægt.

Det besluttede en dommer i Københavns Byret tirsdag eftermiddag.

Bestyrelsesmedlemmet har i en hidtil mørkelagt sag været sigtet for at have voldtaget en hjælpeløs kvinde hjemme hos Enhedslisten teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Som følge af sagen har borgmesteren sygemeldt sig på ubestemt tid.

Ved tirsdagens retsmøde kom det frem, at teknik- og miljøborgmesteren har forklaret til politiet, at den sigtede samme nat også tog på hende - blandt andet på brystet - mens hun lå og sov.

Hun vågnede ved, at den sigtede tog på hende, og bagefter registrerede hun angiveligt også i et eller andet omfang, at der foregik noget i forhold til den forurettede.

Alle tre havde tilsyneladende deltaget i en fest, og da den formodede voldtægt fandt sted, lå der fire mennesker i den samme seng. Hvem den fjerde person er, står efter dagens retsmøde ikke klart.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har under en senere afhøring hos politiet oplyst, at hun ikke ønskede at anmelde den nu sigtede for blufærdighedskrænkelse i forhold til hende.

Voldtægtssagen hos Enhedslisten i København fandt sted i løbet af en periode på 10 timer, og den forurettede kvinde var enten beruset eller udmattet af træthed.

Det fremgår af den sigtelse, som Københavns Politi har rejst mod det nu fængslede bestyrelsesmedlem af Enhedslistens afdeling i København.

Ifølge retsbogen fra Københavns Byret fra 3. april blev han i et lukket grundlovsforhør af godt halvanden times varighed sigtet for 'i perioden mellem den 31. marts 2019 ca. kl. 00.00 til den 1. april 2019 ca. kl. 10.00' at have skaffet sig vaginalt samleje med den forurettede kvinde, 'der som følge af alkoholindtag og/eller træthed befandt sig i en tilstand eller situation, i hvilken hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen'.

I grundlovsforhøret nægtede manden sig skyldig i sigtelsen for voldtægt, men han var selv gået til politiet med sagen. Blandt andet efter pres fra teknik- og miljøborgmesteren.

Ved tirsdagens retsmøde kom det også frem, at den nu sigtede og den forurettede på aftenen forud for den skæbnesvangre nat havde flirtet og kysset. Det fortrød den forurettede angiveligt, og hun sagde i løbet af aftenen til teknik- og miljøborgmesteren, at hun var dårlig til at sige fra.

»Hun sagde ikke aktivt fra, og hun blev liggende i sengen efter det passerede - ligesom Ninna. Og hun blev også i lejligheden og spiste morgenmad næste dag,« lød det fra den sigtedes forsvarer under tirsdagens retsmøde.

Den usædvanlige sag har allerede fået direkte politiske konsekvenser.

Den voldtægtssigtede mand er fratrådt alle sine poster i partiet og blev varetægtsfængslet.

Og Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen, har 'trukket stikket i en periode' med en sygemelding. Det skyldes, at den formodede voldtægt fandt sted i hendes lejlighed på Kapelvej på Nørrebro i København.

Den penible sag har foreløbig været kørt bag lukkede døre i retssystemet, og kom for et par uger siden til offentlighedens kendskab lag for lag.

Torsdag 4. april kom det frem, at det nu fængslede bestyrelsesmedlem i Enhedslistens Københavns-afdeling var fratrådt sine poster i partiet, fordi han var involveret i en voldtægtssag.

Den pågældende mand, der ligesom det formodede offer er beskyttet af et navneforbud, havde selv meldt sig til politiet i København for at fortælle om sin rolle i affæren.

Anklagemyndigheden vurderede, at der var grund til, at manden ikke skulle være på fri fod, mens politiet efterforskede sagen.

Det betød, at han 3. april i dybeste hemmelig var blevet fremstillet i grundlovforhør i Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling. Det skete efter, at han aftenen inden var blevet anholdt kl. 20.25.

Dommeren i grundlovsforhøret mente dog i første omgang ikke, at det var nødvendigt at frihedsberøve det tidligere medlem af Enhedslisten Københavns bestyrelse.

Den beslutning kærede anklageren til Østre Landsret, der nåede frem til det modsatte resultat: Manden skulle varetægtsfængsles.

Derfor blev han igen anholdt og kom 5. april i et nyt retsmøde i Københavns Byret. Her besluttede dommeren, at manden skulle varetægtsfængsles med en frist på foreløbig 18 dage - altså indtil i dag.

Og kort efter fængslingen kom det frem, at voldtægten var sket i borgmester Ninna Hedeager Olsens lejlighed.

'Jeg er dybt berørt. Det foregik i mit hjem. Jeg kender parterne. Det vigtigste for mig har været at tale med offeret, støtte hende og at få hende til at erkende, at hun er uden skyld,' skrev teknik- og miljøborgmesteren på sin Facebook-profil.

'Derefter har mit fokus været at få gerningsmanden til at melde sig selv. Det vidste han heldigvis godt, at han skulle,' tilføjede borgmesteren, der på grund af sagen har sygemeldt sig i en periode af uvis varighed.

Sagen rystede også Enhedslistens top. Tidligt i forløbet skrev partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, om sagen på Facebook:

'Af hensyn til offeret og hele efterforskningen vil jeg selvfølgelig ikke udtale mig mere, men jeg vil dog sige, at det gør mig rigtig ked af det, og jeg er faktisk temmelig rystet,' skrev hun:

'Voldtægter har store konsekvenser for dem, der bliver ramt, og er en forfærdelig og krænkende forbrydelse. Jeg tænker rigtig meget på, hvordan offeret har det nu.'

Netop Enhedslisten har været initiativtagere til en skærpet kurs mod voldtægt. Blandt ved et forslag om, at sex uden samtykke juridisk skal betragtes som voldtægt.

I 2016 støttede den nu fængslede mand demonstrationerne flere steder i landet om 'retfærdighed for voldtægtsofre' med slagordet AldrigDinSkyld.