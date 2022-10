Lyt til artiklen

»Det lyder måske lidt selvfedt at sige, men jeg er et offentligt kendt ansigt i Danmark. Jeg har været med i de største programmer om spas og ballade.«

»Jeg kan ikke sige, om jeg er en rollemodel eller ej,« lød det mandag fra Teitur Skoubo, da han for anden gang i år indtog anklagebænken i den voldtægtssag, der er rejst mod ham.

Netop spørgsmålet om, hvorvidt realitydeltageren er en rollemodel, blev fremhævet flere gange, da sagen i foråret var for byretten.



Blandt andet afviste Teitur Skoubo på den baggrund at svare på visse spørgsmål om kokain. Men mandag havde han ændret mening. Nu ville han gerne svare.

Svarene vender vi tilbage til.

Vi starter med spørgsmålet om, hvorvidt Teitur Skoubo er en rollemodel. Og hvorfor det overhovedet er interessant i en voldtægtssag.

Da Retten i Odense i maj idømte ham to år og seks måneders fængsel efter at have fundet ham skyldig i at have voldtaget og slået en kvinde i ansigtet i november 2021, lagde man i afgørelsen vægt på, at Teitur Skoubo er et offentligt kendt ansigt – som burde være et forbillede for andre unge.

Inden da havde han da også selv fremhævet sin kendisfaktor. Fortalt, at han havde været med i flere programmer. Blandt andet 'Paradise Hotel'. Nu levede han af sit navn.

Et navn, der skaffede ham betalte samarbejder med virksomheder, og hvori han havde startet sit eget coachingfirma.

Begge indtægter, der havde lidt hårdt under voldtægtsanklagerne, fortalte han i retten.

Faktisk har sagen »ødelagt alt for ham«, lød det dengang.

Sådan har han det stadig. Men nu er skaden så stor, at han mandag valgte at tale højt om detaljer fra sit privatliv, som han ellers havde holdt for sig selv. Netop på grund af sit navn – og omtalen i pressen.

Således erkender han nu, at han den novembernat, hvor den påståede voldtægt fandt sted, havde taget kokain.

Kokain, der da også blev fundet i hans blod dengang.

I retten forklarede han dog, at han først indtog kokain, efter han var vendt tilbage til natklubben Butchers.

Kort forinden havde han sammen med sin kammerat, den forurettede kvinde og hendes veninde været til stede i den lejlighed, hvor voldtægten skulle have fundet sted.

Mens sagens påståede offer hævder, at Teitur Skoubo her voldtog og slog hende, er realitydeltagerens forklaring, at der var samtykke til samleje, og at hun kom til skade som følge af et uheld.

Da han tilbage i maj blev spurgt, hvorfor kvinden skulle opfinde en voldtægt, lød svaret:

»Hun har ødelagt mit liv. Der er noget helt galt med hende. Jeg har nok aldrig følt så meget uretfærdighed. Jeg har ingen forståelse for det.«

Han er efter alt at dømme stadig uforstående. I hvert fald fortalte han mandag for retten, at han havde svært ved at tale, fordi han var angstprovokeret.

Han vil frikendes. Eller i hvert fald have en mildere dom.

Omvendt vil anklageren have ham idømt en endnu hårdere straf end byrettens på to år og seks måneder.

Sagen fortsætter i Østre Landsret torsdag.