I en lille gård i indre København står tre helt forskellige kvinder og taler intenst sammen. Alfeagtige Liv med sit opsigtsvækkende blå hår og det skarpe, men skeptiske blik bag de sorte briller. Tannie, der på en og samme tid udstråler ren råstyrke og en helt ekstrem sårbarhed. Milde Emilie, der med sit lange lyse hår og store blå øjne, ligner naboens ubekymrede datter, men hvis blik og modenhed vidner om, at hun sin unge alder til trods har fået et knæk.

Et knæk i troen på sine medmennesker, på retssystemet og på retfærdighed. Et knæk hun deler med Tannie og Liv. De tre kvinder er lige så forskellige som deres udseende, alligevel har de et skæbnefællesskab. De er alle tre ofre for voldtægt. De har alle følt sig svigtet, og de har alle tre et brændende ønske om, at ingen nogensinde skal gennemgå det samme som dem.

Derfor står de nu og lægger en plan. De skal mødes med justitsminister Søren Pape Poulsen (K). De skal fortælle ham, hvordan kan hjælpe kvinder som dem. Hvordan vi som samfund kan forebygge voldtægter, hvordan vi får flere dømt og hvordan vi samler alle de mænd og kvinder op, der får deres liv ødelagt fra den ene dag til den anden.

»Det er et enormt ansvar. Det er jo ikke bare os, vi taler på vegne af, det er tusindvis af mænd og kvinder,« siger 31-årige Liv, der som teenager blev voldtaget af en fremmed, mens han holdt en overskåret flaske mod hendes hals.

Voldtægtsofre og pårørende på vej til møde med justitsminister Søren Pape Poulsen. Liv, Anette, Emilie, Tannie og Jette, onsdag den 15. august 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Voldtægtsofre og pårørende på vej til møde med justitsminister Søren Pape Poulsen. Liv, Anette, Emilie, Tannie og Jette, onsdag den 15. august 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Som Liv pointerer, så er hun, Tannie og Emilie langt fra alene. Det Kriminalpræventive Råd vurderer, at 4700 danske kvinder hvert år udsættes for sex mod deres vilje. Mellem 600 og 800 anmelder en voldtægt årligt, mens kun omkring 60 gerningspersoner hvert år bliver dømt.

En statistik landets justitsminister er enig i kan forbedres.

Emilie var aldrig i tvivl om, at hendes voldtægt skulle anmeldes, da hun for halvandet år siden efter en fest vågnede midt i et overgreb begået mod hende af en fremmed, men efter at have været gennem retssystemet ser hun anderledes på det.

»I dag ville jeg ønske, jeg aldrig havde anmeldt det. Hvis man gerne vil have flere ofre til at anmelde voldtægter og bagefter bruge et år på en retssag, hvor man gennemlever overgrebet igen og igen, så er man nødt til at passe på ofrene i den proces,« siger 19-årige Emilie alvorligt på sit bløde århusianske.

Voldtægtsofre og pårørende mødes med justitsminister Søren Pape Poulsen. Emilie og Liv, onsdag den 15. august 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Voldtægtsofre og pårørende mødes med justitsminister Søren Pape Poulsen. Emilie og Liv, onsdag den 15. august 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Samme budskab har 47-årige Tannie, der har levet hele sit liv i konstant angst. Angst for den far, der startede sit seksuelle misbrug og sin vold mod hende, da hun var barn. Et misbrug, der fortsatte ind i Tannies ungdoms- og voksenliv, og som år for år nedbrød hende mere og mere, og som har været tæt på at koste hende livet. Mange gange. Når selvmordstanker, posttraumatisk stress, angst og depressioner fik overtaget.

I dag lever hun i frygt for den dag, hendes far kommer ud af fængslet. Når han har afsonet de seks år, han fik for sine gentagne voldtægter gennem flere år af hende.

»Jeg synes, det er vigtigt, at Justitsministeren ser på, hvad man kan gøre for at hjælpe ofre for voldtægt, der lever i frygt for deres gerningsmænd. Jeg har levet i frygt for mit eget og mine børns liv siden den dag, jeg besluttede mig for at hjælpe politiet med at rejse en sag mod min far,« siger Tannie eftertænksomt.

Fakta Voldtægtsofre: Sådan kan du hjælpe os Pape Liv Lykke Schubert, 31 år, studerende Som teenager blev Liv Lykke Schubert offer for en overfaldsvoldtægt begået mod hende af en fremmed. Hun anmeldte voldtægten med det samme, men oplevede mødet med politiet som et nyt overgreb. Liv Lykke Schubert husker, at det føltes som om, politiet prøvede at få hende til at indrømme, at det hele var løgn. Liv’s råd til Søren Pape De politifolk, der afhører ofre for voldtægt, bør altid starte med at informere offeret om, at de tror på, hvad han/hun fortæller dem, og forklare, at det kan være nødvendigt, de stiller spørgsmål, som kan virke hårde, men at det ikke handler om, de ikke tror på offeret.

Politikerne skal se på en lov omkring aktivt samtykke og uagtsomt voldtægt. Der skal have været et ja, og fraværet af et nej er ikke ensbetydende med et ja. Emilie Riddersholm, 19 år, lige blevet student I påsken 2017 blev Emilie Riddersholm udsat for en voldtægt efter en bytur. Hun anmeldte overgrebet med det samme og havde en god oplevelse med politiet. I retten er Emilie Riddersholm igennem flere timelange afhøringer, der påvirker hende meget negativt. I dag fortryder hun, at hun anmeldte overgrebet. Emilies råd til Søren Pape Bedre information fra det øjeblik en voldtægt anmeldes, så man som offer føler, man ved, hvad der skal ske. Både fra politi og retsvæsen. Blandt andet grundig gennemgang af, hvordan en retssag foregår, og hvad man som offer kan forvente, inden retssagen starter.

Forståelse i retten for, at det som offer kan være svært at skulle genopleve og fortælle om en voldtægt, og at der derfor tages hensyn under afhøringer.

Forståelse for, at man som offer ikke ønsker at møde den tiltalte, hans venner eller familie i retten, og at retten derfor sørger for, at det ikke sker. Tannie, 47 år, sygemeldt Tannie har siden hun var barn været udsat for seksuelt misbrug af sin far. I 2016 blev Tannies far idømt seks års ubetinget fængsel ved Landsretten for sine overgreb mod Tannie. Det årelange misbrug har haft alvorlige konsekvenser for Tannie, og hun lever i dag i konstant angst for, at hendes far skal opsøge hende og hævne sig. Tannies råd til Søren Pape Tilbud til ofre, der lever i frygt for den personer, de anmelder, om hjælp til at leve under beskyttelse. Før, under og efter en retssag.

Når retssagen er slut, og der falder dom, bør det som offer være muligt at få at vide, hvornår den dømte bliver får ledsaget udgang, uledsaget udgang, bliver prøveløsladt og lignende.

Kaffekopperne klirrer, da de tre kvinder, Emilies mor og Tannies bonusmor, der begge er med som støtte, tager plads om det runde bord med Justitsministeren for enden. Han sidder stille og lytter koncentreret, opmærksomt og indlevende, mens kvinderne skiftes til at fremlægge de råd, de har til ministeren. Han noterer ivrigt på en blok foran sig. Lytter mere, end han taler.

»Vi er symptomerne på et system, du kan fikse indefra,« siger Liv og ser koncentreret på ministeren.

»Ja, og det er derfor, jeg gerne vil høre, hvad det er, vi skal fikse, og hvad kan vi gøre bedre i forhold til, hvordan det går i dag,« nikker Søren Pape Poulsen imødekommende.

Han gør opmærksom på, at Justitsministeriet har iværksat en række tiltag, der skal gøre politiet bedre rustet til mødet med voldtægtsofr,e og er derfor også glad for at høre, at både Emilie og Tannie har følt sig godt behandlet.

»Men vi er ikke i mål endnu, når det handler om retsvæsenets håndtering af ofre,« pointerer Emilie, og det gør indtryk på alle involverede, da Emilies mor Anette Riddersholm bryder igennem.

»Det at se ens unge datter, der altid har haft tillid til retssystemet. Pludselig er alt den tiltro bare væk efter sådan et forløb. Det synes jeg er en meget rystende oplevelse, og at der så slet ikke er noget hjælp overhovedet. Det har virkelig chokeret mig.«

Fakta Få hjælp Har du været udsat for et seksuelt overgreb og har brug for professionel hjælp? Så kan du kontakte enten Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital eller Center for Seksuelle Overgreb ved Rigshospitalet. Aarhus: Ring 7846 3543 ved akutte sager – 7846 4835, hvis du har øvrige spørgsmål. København: Ring 3545 4085 (mandag til fredag 09.00-12.00, onsdag lukket). Der kan lægges besked på telefonsvareren.

Et øjeblik er der helt tavst omkring bordet. Ministerens blik er medfølende.

Også Tannies pointer om beskyttelse af de voldtægtsofre, der vidner på trods af frygt for deres liv, fremhæver Justitsministeren som interessante.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Men Livs råd om en lovgivning omkring aktivt samtykke og uagtsomt voldtægt, er ministeren ikke uden videre med på, siger han.

»Hvis vi skal i retten med det, må vi ikke komme i en situation, hvor vi stiller folk fuldstændig uden retsstilling, men jeg har sagt, kan der skrues noget sammen, hvor det giver god mening, hvor man kan sige, at det her er på ordentlig grund, så vil jeg gerne diskutere det,« siger han.

»Jeg synes, det er simpelt. I stedet for at spørge offeret: Skreg du nej? Så spørg den anklagede: Sagde hun ja?,« svarer Liv og høster bifald fra de andre kvinder rundt om bordet.

Mødet er ved at være slut, og landets justitsminister runder af. Han fortæller, at han har skrevet kvindernes pointer ned, og at han vil diskutere det med folk i Justitsministeriet. Også i forhold til eventuelle initiativer fremadrettet.

Derudover vil Justitsministeren oprette et ekspertpanel, fortæller han Liv, Emilie og Tannie. Et ekspertpanel, der arbejder med problemstillingerne omkring voldtægt, som kan komme med gode råd til, hvad der kan blive bedre på området.

»Tak fordi I kom. Det betyder noget at høre fra jer, og jeg vil tage det, jeg har hørt, med videre. Og det er vigtigt, når I går herfra, at I ved, der er noget på vej,« siger ministeren alvorligt.

»Voldtægt er en af de værste forbrydelser, man kan blive udsat for, og det skal vi slå hårdt ned på,« afslutter han.

De tre kvinder nikker samstemmende. Da de går ud af porten til Justitsministeriet er det med armene om hinandens skuldre.

