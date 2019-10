35-årig mand er sigtet for at have begået to voldtægter af unge kvinder. Han nægter sig skyldig.

Nordsjællands Politi har sigtet en 35-årig mand, der i forvejen sad fængslet for en voldtægt begået i en pirattaxa, for endnu en voldtægt.

De to voldtægter er begået med en uges mellemrum i begyndelsen af september.

Manden blev anholdt 19. september og sigtet for den 1. september at have voldtaget en 21-årig kvinde. Dagen efter blev han varetægtsfængslet af en dommer i Lyngby.

Fredag udløb hans varetægtsfængsling, og der blev derfor afholdt et nyt retsmøde i sagen. Her blev fængslingen forlænget frem til 1. november. Og ud over sagen fra 1. september blev manden sigtet for yderligere en voldtægt.

- Han er nu fængslet på baggrund af begge sigtelser. Jeg kan ikke sige mere, da retsmødet blev holdt for lukkede døre. Jeg kan dog oplyse, at han nægter sig skyldig og har kæret til Østre Landsret, fortæller senioranklager Michael Qvist.

Det betyder, at Østre Landsret nu skal vurdere, om grundlaget for at varetægtsfængsle manden er opfyldt.

Voldtægt nummer to er ifølge anklagemyndighedens sigtelse sket tidligt om morgenen den 7. september.

Her havde en 23-årig kvinde via en app til fragt- og kurérservice bestilt en vogn. Og hun kørte selv med i bilen.

På en rasteplads ved Nybrovej nær Bagsværd Sø holdt manden ind, og ifølge sigtelsen forgreb han sig på kvinden.

- Vi har en formodning om, at der kan være andre lignende sager, og vi vil meget gerne i kontakt med personer, der har oplevet at blive udsat for lignende tilnærmelser eller overgreb, siger Michael Qvist.

Hvilken app der er tale om, må Michael Qvist ikke oplyse, da sagen er blevet behandlet i et lukket retsmøde.

/ritzau/