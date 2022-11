Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ifølge mentalundersøgelsen er hans følelsesliv helt overfladisk.

Men da en 35-årig mand tirsdag eftermiddag fik lov at få det sidste ord foran et nævningeting ved byretten i Glostrup, havde han nærmest følelserne uden på tøjet.

Retten havde netop fundet ham skyldig i utallige voldtægter gennem otte år af tre tidligere kærester.

I perioder havde han voldtaget dem dagligt, men har under sagen forsøgt at undskylde sig med, at der blot var tale om hård sex, som de var indforstået med. Og i sin sidste svada til nævningetinget, holdt han sig da heller ikke tilbage, inden retten skulle udmåle hans straf:

»Jeg forstår egentlig ikke, at I har dømt mig for de her ting. Det er under al kritik. Jeg er skyldig i, at jeg har været en idiot nogle gange, som jeg også har fortalt jer. Jeg skammer mig over det, men jeg har aldrig voldtaget nogen fucking sinde,« sagde den 35-årige.

»Jeg kommer aldrig til at have den slags sex igen med nogen. Det har påvirket mig så meget. Jeg er virkelig ked af, hvis jeg er kommet til at gøre noget forkert. Jeg vil gerne gøre min lille datter stolt, og jeg ved ikke, hvad jeg selv ville gøre, hvis nogen behandlede hende, som jeg har behandlet de piger (de tre tidligere kærester, red.). En forvaringsdom vil være mit værste mareridt, for så har jeg og min kæreste ikke noget at se frem til,« fremstammede han med gråd i stemmen.

Herefter trak nævningetinget sig tilbage, og sidst på eftermiddagen blev byrettens dom læst op:

Forvaring. Samtidig blev den 35-årige mand dømt til at betale de tre kvinder samlet 650.000 kroner i erstatning.

På tilhørerrækkerne kunne en af de forurettede kvinder ikke holde et jubelhvin tilbage, og kort efter brød flere af dem også ud i tårer.

Den 35-årige ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

B.T. undlader at nævne navnet på den dømte, da det i givet fald kunne risikere at afsløre identiteten på de voldtagne ekskærester.