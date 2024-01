Han er allerede idømt forvaring på ubestemt tid for utallige voldtægter af tre tidligere kærester.

Men mandag blev den 36-årige Martin Thomas Jensen alligevel tydeligt påvirket, da han i byretten i Glostrup skulle give sit bud på, hvorfor han igen sad som anklaget for gentagne voldtægter, trusler og vold mod en tidligere kæreste.

Tilmed den seneste kæreste, der tilsyneladende med betingelsesløs kærlighed havde støttet ham hengivent under den første sag om voldtægterne mod de tre foregående kærester.

»Hun har svigtet mig. Jeg er fuldkommen chokeret. Det skyldes kun, at hun vil have erstatning. Hun så, hvor let det var for de andre at få 225.000 kroner i erstatning,« lød det med grødet stemme og tårer i øjnene var den stærkt tatoverede tiltalte i byrettens vidneskranke.

Den fjerde kæreste C. ringede til Vestegnens Politi 2. november 2022 år for at fortælle, at hun stik mod sin forklaring i retten ikke frivilligt var gået med til den meget voldsomme BDSM-sex med dominans og smerte, som hendes kæreste aldrig har lagt skjul på, at han godt kan lide at påføre sine partnere.

Anmeldelsen kom dagen efter, at Martin Thomas Jensen var blevet dømt for voldtægterne mod de tre foregående kærester.

Udover forvaring var han også i byretten blevet dømt til at betale de tre kvinder erstatning på samlet 650.000 kroner. Det beløb satte landsretten dog siden ned til sammenlagt 425.000 kroner.

Og netop udsigten til erstatning er efter hans mening hele årsagen til anmeldelsen fra C., der kom dagen efter, at hun havde besøgt ham i besøgsrummet i Vestre Fængsel få timer efter, at han lige var blevet idømt forvaring.

»Hun elskede mig overalt på jorden og sagde, at vi skulle giftes og have børn, selv om jeg skulle sidde lang tid i fængsel. Derfor er jeg fuldkommende uforstående over for, at hun pludselig anmeldte mig efter at have hørt erstatningsbeløbene til de andre,« forklarede Martin Thomas Jensen mandag i retten.

Ifølge anklageskriftet voldtog han i tre måneder i foråret 2021 frem til sin anholdelse kæresten C. både vaginalt, analt og oralt, ligesom han ifølge tiltalen også truede hende og tvang hende til at prostituere sig i mindst omkring 30 tilfælde.

Blandt andet via hjemmesiderne Escortguide.dk og Sugardaters.com.

Han nægter sig dog pure uskyldig i alle tiltaler, og forsikrede retten om, at den tidligere kæreste var begyndt på prostitution, allerede inden de mødtes.

»Hun ville gerne spare op til en bil og et par silikonebryster.«

Og vold havde der angiveligt aldrig været i deres forhold:

»Jeg er dybt chokeret over det her. Hun har skrevet 500-600 breve til mig, hvor hun skriver, at jeg er den kærligste og dejligste mand. Mens jeg sad varetægtsfængslet i den første sag, kom hun to-tre gange om ugen og vinkede til mig med hjerter på græsplænen foran Vestre Fængsel.«

»Pludselig svigter hun mig. Det er kommet som et kæmpe, kæmpe stort chok for mig. Jeg fatter ingenting. Det er noget, hun har fundet på for at få erstatning,« holdt Martin Thomas Jensen fast i.

Om sit forhold til C. forklarede han, at deres sexliv i starten havde bestået af såkaldt almindelig sex.

»Missionærstilling, doggystyle og måske et meget blidt kvælertag. Efterhånden sagde hun, at hun var til meget hård sex og godt kunne lide at blive domineret. Hun havde før prøvet at få pisk i numsen. Det lyder så voldsomt, når man siger det, men det var bare en del af sexen.«

Der er i alt afsat seks retsmøder til nævningesagen, hvor anklageren vil nedlægge påstand om, at den forvaringsdom, som Martin Thomas Jensen allerede er idømt af Østre Landsret, »skal have sit forblivende«.

