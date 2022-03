Voldtægtsforsøg, trusler og vold mod en ekskæreste.

Det er blot nogle af de forhold, som en 33-årig mand fra Fyn mandag fik en forvaringsdom for.

I alt 24 forhold blev manden dømt for i går mandag 28. februar ved retten i Odense.

Af de mest alvorlige forhold er to voldtægtsforsøg mod en ekskæreste, ligesom han også blev dømt for trusler og vold mod denne.

Derudover blev manden dømt for trusler og vold mod en række andre personer heriblandt flere personer i offentlig tjeneste, herunder personale i kriminalforsorgen, på retspsykiatrisk afdeling, politiet og andre.

Et af forholdene fandt sted under et flugtforsøg, da den 33-årige flygtede fra retspsykiatrisk afdeling i Middelfart, hvor han var indlagt på det pågældende tidspunkt.

Den 33-årige ankede dommen umiddelbart efter domsafsigelsen.

Manden har siddet varetægtsfængslet under sagen og skal forblive varetægtsfængslet.